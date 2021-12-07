Ralf Rangnick'ten dikkat çeken hamle: Manchester United'a spor psikoloğu getirdi

Manchester United'da menajerlik görevini sezon sonuna kadar devralan Rangnick, sahada olduğu gibi saha dışında da kendi dokunuşlarını yapmaya başladı.

Brexit nedeniyle çalışma izni konusunda çıkan sorunlar, Rangnick'in United'a getirmek istediği iki ismin rötar yapmasına neden olmuştu.

Ancak GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Sascha Lense ile Chris Armas'ın takıma katılmasıyla ilgili tüm pürüzler çözüldü.

Sascha Lense kimdir?

2015'ten bu yana RB Leipzig'de spor psikoloğu olarak görev yapan Lense, bu hafta içinde Manchester United'da Rangnick'in ekibine katılacak.

Bu hamleyle ilgili dikkat çeken bir detay, Lense'nin takımın sağlık ekibine değil, teknik ekibe katılacak olması.

United'a kazanma alışkanlığını geri kazandırmak isteyen Rangnick, başarıya giden yolda ilk adımları oyuncuların mental açıdan güçlenmesini sağlayarak atacak.

Chris Armas kimdir?

49 yaşındaki Amerikalı futbol adamı, MLS'te LA Galaxy ve Chicago Fire formalarıyla uzun süre koşturmuştu.

2018-2020 yılları arasında New York Red Bulls'u çalıştıran Armas, aynı dönemde kulübün sportif direktörlüğüne getirilen Rangnick ile burada tanıştı.

Son olarak Toronto FC'yi yöneten Armas'ın, Rangnick'in bir numaralı kurmayı olması bekleniyor.

Kimler kalıyor?

GOAL'ün kulüp kaynaklarından aldığı bilgiye göre; antrenörler Kieran McKenna ve Mike Phelan ile kaleci antrenörü Richard Hartis, eski ekipteki görevlerini sürdürecek.

Michael Carrick'in de takımda kalması bekleniyordu, ancak Carrick üç maçlık geçici görevinin ardından takımdan ayrılacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Kararını Arsenal maçından önce Rangnick'e ileten Carrick, Alman teknik adamın ikna çabalarına rağmen kalmayı tercih etmedi.

Rangnick ne söylemişti?

3 Aralık'ta Manchester United menajeri sıfatıyla ilk basın toplantısını düzenleyen Rangnick, teknik ekibe dair planlarından bahsetmişti.

"Mevcut ekiple çalışmaya devam etmekten mutluluk duyuyorum. Onların tecrübesine ve kadromuz hakkındaki bilgilerine ihtiyacım var."

"Elbette önümüzdeki bir-iki hafta içinde, ekibime katılacak birkaç isim belirleyeceğim. Ama Brexit şartları işleri biraz karmaşık hale getiriyor."

"Eskiden birlikte çalıştığım çok sayıda ismin şu anda kulüpleriyle uzun süreli sözleşmesi bulunuyor. Akıllı hareket edip, doğru isimleri bulmalıyız. Şu anda size isim veremem, ama bir-iki hafta içinde göreceksiniz."

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