Ralf Rangnick, Manchester United ile menajer olarak ilk maçına ne zaman çıkacak?

Manchester United taraftarları, yeni menajerleri Ralf Rangnick'i takımın başında görmek için sabırsızlanırken Old Trafford'da yeni bir Gegenpressing dönemini bekliyorlar.

Alman menajer, diğer teknik direktörlerin yanı sıra vatandaşları Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel tarafından büyük saygı görüyor.

Manchester United taraftarları tarafından hazırlıksız yakalandıkları bu yeni anlaşmaya ve yeni oyun tarzına karşı heyecan artarken, GOAL Rangnick'in koltuğundaki ilk maçına ne zaman çıkacağına bir göz atıyor.

Ralf Rangnick'in Manchester United ile ilk maçı ne zaman?

Kırmızı Şeytanlar, 5 Aralık Pazar günü Old Trafford'da Crystal Palace'ı misafir ederken Rangnick resmen Manchester United menajeri olarak saha kenarında yerini alacak.

Ralf Rangnick idari gecikmeler nedeniyle 2 Aralık'ta Arsenal'a karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak ancak kulüp bugün itibarıyla tüm süreçlerin tamamlandığını açıkladı.

Rangnick'in Manchester United menajeri olarak ilk basın toplantısı 3 Aralık Cuma günü olacak ve kulübün resmi kanalı MUTV'de canlı yayınlanacak.

Rangnick'in ilk maçının Palace'a karşı olacağını göz önüne alırsak 8 Aralık Çarşamba günü yine Old Trafford'da oynanacak olan Young Boys karşılaşmasında menajer olarak ilk Şampiyonlar Ligi maçının sorumluluğunu üstlenecek.

Ralf Rangnick'in Manchester United'ı devralması neden gecikti?

Brexit'in ardından İngiltere'de ortaya çıkan çalışma izni vizesi gereklilikleri nedeniyle Ralf Rangnick'in imza süreci gecikti.

Manchester United, Alman menajerin işlemlerinin 2 Aralık'ta tamamlandığını açıkladı. Rangnick, Kırmızı Şeytanlar'ın başında çok kısa süre içinde görevine başlayacak.