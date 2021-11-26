Ralf Rangnick'e çok sert eleştiri: Futbolu umursamıyor, tek derdi para!

Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'daki görevinden ayrılmasının ardından sezon sonuna dek Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Ralf Rangnick, son kulübü Lokomotiv Moskova'nın eski başkanı tarafından sert bir dille eleştirildi.

Match TV'ye konuşan Nikolai Naumov Alman futbol adamının Rusya'ya sadece para için gelen bir tüccar olduğunu söyledi.

Naumov ne söyledi?

Rangnick'in futbolla kesinlikle ilgilenmediğini belirten Naumov, tecrübeli futbol adamının spor ve geliştirme başkanı olarak Temmuz ayında katıldığı Rus kulübüne hiçbir katkısının olmadığını savundu:

"Bu Manchester United ile ilgili değil. Rangnick için bu bir kaçış, ihanet ya da rezalet değil. Futbolu kesinlikle umursamıyor. Lokomotiv'e tamamen kayıtsız. Buraya kulübü geliştirmek için değil para kazanmak için geldiği her halinden belli.

"Şimdi farklı bir teklif aldı ve bırakıp gidiyor. Bir başka gün Afrika'dan teklif alırsa yardımcısını Manchester United'a bırakıp oraya da gidecek. Güzel bir iş. Bir teknik direktör olarak deneyime sahip olabilir ama bir danışman olarak katkı sağlayacağından şüpheliyim.

"Manchester United'ın onu bu rolle kulüpte tutacağına inanmam mümkün değil. Altı ay içinde Rangnick'in ne noktada olacağını hep birlikte göreceğiz."

İlk maçı Arsenal'e karşı

Rangnick'in Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak ilk maçına Perşembe günü Old Trafford'da Arsenal'e ya da üç gün sonra yine iç sahada Crystal Palace'a karşı olması bekleniyor.

Manchester United, Solskjaer'in ayrılığı sonrasında Villarreal karşılaşmasına Michael Carrick ile çıkmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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