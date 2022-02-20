Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, United'ın teknik heyet kadrosunda yer alan eski orta saha oyuncusu Darren Fletcher'ın görev tanımını bilmediğini söyledi.

Fletcher'ın antrenmanlara ve takımın gelişimine büyük katkısı olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, buna rağmen mesai arkadaşının rolünü bilmediğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Ole Gunnar Solskjaer tarafından A takım teknik heyetine dahil edilen Fletcher, Norveçli teknik direktörle yolların ayrılmasının ardından Rangnick ile yakın bir şekilde çalışma imkanı bulmuştu.

İskoç futbol adamı 2003-2015 yılları arasında formasını giydiği United ile beş şampiyonluk yaşamıştı.

Ne söylendi?

Fletcher'ın takımın önemli bir parçası olduğunu belirten Rangnick, buna rağmen bazı durumların kendisi için hala karanlık olduğunun altını çizdi:

"Fletcher neredeyse her antrenmana ve maçta bizimle birlikteydi. Ne zaman bir konu hakkında fikrine başvursam oyuncuları yakından tanıdığı için yardımcı oluyor.

"Her zaman ne düşündüğünü sorabileceğim birinin takımda olması güzel. Kulüple ilgili rolünü ise dürüst olmak gerekirse gerçekten bilmiyorum.

"Ben sadece antrenmanlar ve maçlarda neler olduğuna ilişkin konuşabilirim ve bu alanlarda onu bizimle birlikte görmekten mutluyum"

İskoç futbolunun en iyilerinden

16 yıllık kariyerinin çoğunu United'da geçiren Fletcher, takımla 342 maça çıkarken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

Kariyerini Stoke City formasıyla sonlandıran 38 yaşındaki genç antrenör, İskoçya Milli Takımı'nın formasını 80 kez giyerken, İskoç futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri oldu.

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