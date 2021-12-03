Ralf Rangnick: Chelsea'yi reddettim ama Manchester United'ı reddedemezsiniz!

Attığı imzayla sezon sonuna dek Manchester United'ın yeni teknik direktörü olan Alman teknik direktör Ralf Rangnick geçen sezon Chelsea'den gelen geçici teknik direktörlük teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Kontratı sezon sonuna dek olan ve sonrasında iki yıl boyunca Manchester United'ın futbol yönetimine danışmanlık yapması planlanan Rangnick buna rağmen göreve devam edebileceğini söyledi.

Rangnick ne söyledi?

Manchester United gibi bir kulüpten gelen teklifi reddetmenin kolay olmadığını belirten Rangnick, yeni görevi için heyecanlı olduğunu açıkladı:

"Chelsea geçen yıl veya bu yıl Şubat ayında benimle iletişime geçtiğinde uzun vadeli bir proje sunmadan sadece dört aylık bir teklif yapmıştı ama bunu kabul etmedim.

"Manchester United ise reddetmenin çok zor olduğu bir kulüp.

"Şu anda gerçekçi olmak zorundayız. Manchester United'ın DNA'sında sürekli şampiyonluklara oynamak var ama ilk üç ile aramızdaki puan farkını göz önüne almamız gerekiyor.

"Oyunu etkili hücum oyuncularımızın olduğu üçüncü bölgede oynamalıyız ve bu şekilde gerçek potansiyelimizi ortaya koyabiliriz"

Rusya'da çalışıyordu

Manchester United'ın başına geçmeden önce Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımın spor ve geliştirme müdürü olarak görev yapan deneyimli futbol adamı daha önce Red Bull bünyesindeki Salzbug ve Leipzig gibi takımlarda futbol direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Rangnick, benzer bir görevi Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da da yürütmüştü.

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