Ralf Rangnick: Chelsea, Tuchel'den önce geçici olarak beni istedi

Ralf Rangnick, Frank Lampard'ın yerine geçmesi için Chelsea'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak kısa vadeli bir proje üstlenmek istemediğini söyledi.

Ralf Rangnick, Chelsea'nin Thomas Tuchel'den önce geçici menajer olarak kendisiyle temas kurduğunu iddia etti.

Chelsea, 25 Ocak'ta Frank Lampard'ın Stamford Bridge'deki görevine son verdi ve Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Thomas Tuchel ile anlaştı.

Leipzig'in eski menajeri Rangnick de Chelsea'nin kendisiyle temasa geçerek Lampard'ın görevini üstlenmesini istediklerini söyledi.

Ralf Rangnick ne söyledi?

Rangnick, The Times'a Chelsea ile yaptığı görüşmelerden bahsetti:

"Onlara dedim ki; gelip sizinle çalışmak istiyorum ama bunu 4 ay için yapamam. Geçici menajer değilim."

62 yaşındaki teknik adam, Premier Lig'de bir kulüp çalıştırmanın özel bir deneyim olacağından da bahsetti.

"Özel bir deneyim olurdu. Bu kulübe ve Alman bir teknik adamla çalışmak isteyip istemediğinize bağlı''

Ralf Rangnick: İngiltere işi benimle Sam Allardyce arasındaydı

Ralf Rangnick'in adı 2017'de İngiltere Milli Takımı ile anılıyordu. Ancak o dönem milli takımın başına Sam Allardyce getirilmişti. Sam Allardyce'ın, İngiltere Milli Takım teknik direktörü unvanını da kullanarak Uzakdoğulu iş adamlarına illegal transfer yolunu yasal hale getirmenin yollarını anlattığı görüntüler ortaya çıkmış ve federasyon Big Sam'in görevine son vermişti.

''İngiltere işi benimle Sam Allardyce arasındaydı. Ancak Sam'i getirmeye karar verdiler. Nasıl sonuçlandığını hepimiz biliyoruz.''

Ralf Rangnick hangi takımları çalıştırdı?

2015-2019 yılları arasında Leipzig'deki menajerliğinin yanı sıra Rangnick, menajerlik kariyeri boyunca, Almanya'da on farklı kulübe antrenörlük yaptı.

Schalke, Hoffenheim, Hannover ve Stuttgart, Rangnick'in çalıştırdığı takımlar arasında.

Rangnick ayrıca Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralph Hasenhuttl ve Jürgen Klopp'a da ilham vererek itibar kazandı.