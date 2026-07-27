Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui, 2022 Dünya Kupası finallerinde Fas ile yaşadığı tarihi yolculuğun perde arkasını anlattı. Regragui, turnuvanın başlamasına birkaç ay kala göreve gelmesinden itibaren karşılaştığı zorlukları, milli takıma eşlik eden hedefleri ve yarı finale ulaşarak Fas ve Afrika futbol tarihinin en büyük başarısına imza atma sürecini ayrıntılarıyla aktardı.

Regragui, Fas Milli Takımı'nın Katar Dünya Kupası'na yalnızca onurlu bir katılım hedefiyle çıkmadığını, aksine büyük milli takımlarla rekabet edebileceğine inandığını vurgulayarak, zihniyet değişiminin bu tarihi yolculukta elde edilen en büyük başarı olduğunu belirtti.

Faslı teknik adam, Fas'ın "El Botola" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Fas Kraliyet Futbol Federasyonu bana milli takımı çalıştırma teklifini getirdiğinde, eğer hedef yalnızca katılım olacaksa bu görevi kabul etmeyeceğimi söyledim. Fas, Dünya Kupası'na sadece orada bulunmak için gitmemeli, rekabet edebilecek bir takım olarak gitmelidir. Oyuncuların kalitesini gördüğümde ise büyük bir şey başarabileceğimize ikna oldum."

Faslı teknik direktör, göreve geldikten sonra karşılaştığı en büyük zorluğun zaman darlığı olduğunu, çünkü Dünya Kupası'na hazırlanmak için önünde yaklaşık üç ay bulunduğunu açıkladı ve şöyle konuştu: "Bazı oyuncuları yeniden kadroya katmamız, takımın kimliğini oluşturmamız, taktik fikirleri belirlememiz ve teknik ekibi kurmamız gerekiyordu; hepsi de rekor bir sürede."

Çıkış noktası ve Afrika tarihinin yazılışı

Regragui, Hırvatistan karşısında oynanan ilk maçın Fas Milli Takımı'nın yolculuğunda temel taşı olduğunu belirterek, açılış maçında yenilgi almamanın oyunculara büyük bir moral desteği sağladığını vurguladı.

Şöyle ekledi: "İlk maçta yenilmemenin çok önemli olacağını biliyorduk. O maçtan sonra oyuncular büyük bir özgüven kazandı, ardından Belçika galibiyeti geldi ve bize ileriye gidebileceğimize dair daha büyük bir inanç kattı."

Regragui, ikinci tura yükselmenin Fas Milli Takımı'nın hedeflerinin tavanı olmadığını, aksine daha büyük bir başarının yalnızca başlangıcı olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Grup aşamasını geçtikten sonra oyunculara, İspanya'yı eleyerek Fas tarihine geçme vaktinin geldiğini söyledim. Onları yendikten sonra ise hedefimiz, Portekiz karşısında yarı finale çıkarak Afrika tarihini yazmak oldu."

Şöyle ekledi: "Tarihi bir an yaşadığımızı hissediyordum ve oyunculardan, Faslıların ve Afrikalıların belleğinde kalacak bir kuşağı temsil ettiklerinin farkına varmalarını istedim. Bu his bize ek bir güç kattı."

Bir projenin sonu değil, başlangıcı

Regragui, Fas Milli Takımı'nın yarı finale ulaşmakla yetinmediğini, aksine Fransa karşısına finale çıkma hedefiyle çıktığını vurguladı ve şöyle açıkladı: "İspanya ve Portekiz'i eledikten sonra durmayı düşünmüyorduk. Gerçekten Dünya Kupası'nı kazanabileceğimize inanıyorduk, bu yüzden Fransa maçına da aynı hedefle çıktık."

Fransa Milli Takımı karşısında elenmelerine rağmen Regragui, Katar'da elde edilenlerin Fas futbol tarihinde gerçek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Fas'a döndükten sonra sürekli en üst seviyede rekabet eden bir takım olmak için neyimizin eksik olduğunu düşünmeye başladık, çünkü yarı finale ulaşmak bir son değil, bir başlangıç olmalıdır."

Regragui sözlerini, Katar Dünya Kupası'nın en büyük etkisinin yalnızca sportif başarı olmadığını, aynı zamanda milli takımın ve Fas taraftarlarının içinde yarattığı zihniyet dönüşümü olduğunu vurgulayarak tamamladı.

Şöyle konuştu: "Beni en çok mutlu eden şey, oyuncuların ve taraftarların zihniyetini değiştirmiş olmamız. Geçmişte Dünya Kupası'nı kazanmaktan söz etmek imkânsız görünüyordu; ama bugün Faslılar milli takımlarının bu hayali gerçekleştirebileceğine inanıyor. Benim için en büyük zafer de budur."