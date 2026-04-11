Rakraki değil... Suudi Arabistan'da Renard'ın halefi olarak gösterilen Faslı teknik direktör

Fransız teknik direktör Hervé Renard yönetimindeki Suudi milli takımında görünen istikrara rağmen, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde teknik kadroda bir değişiklik olabileceğine dair söylentilerin artmasıyla birlikte, ufukta yeni bir dönemin işaretleri belirmeye başladı.

Çeşitli spekülasyonlar arasında, adaylar arasında bir Faslı teknik direktörün adı öne çıktı. Renard'ın halefi olarak en çok öne çıkan seçeneklerden biri olan bu isim, Yeşiller'in uluslararası sahnedeki artan hırslarını yansıtan farklı bir yönelime işaret ediyor olabilir.

Suudi Futbol Federasyonu'nun eski hakem komitesi başkanı ve şu anki spor yorumcusu Nabil Nakshbandi, "Şu anda Suudi milli takımının masasında birkaç seçenek var, ancak ben Faslı Hüseyin Ammouta'nın atanmasından yanayım" dedi.

"Amota, milli takım çalıştırma konusunda harika bir deneyime sahip. Ürdün milli takımıyla harika bir performans sergiledi ve umarım Yeşiller'in başına geçer" diye ekledi.

Konuşmasına şöyle devam etti: "Ancak, daha önce milli takımları çalıştırmış bir teknik direktörden uzaklaşılacaksa, Al-Taawoun'un teknik direktörü Brezilyalı Breckles Chamusca'yı düşünmek gerekir."

Öte yandan, medya mensubu Emad Al-Salmi, "Action with Walid" programına katıldığında, önümüzdeki dönemde Yeşiller'in başına Hüseyin Ammota'nın getirilmesi gerektiğini savundu.

Amota veya vatandaşı Walid Regragui gibi bir teknik direktörle anlaşmanın, milli takımda taktiksel disiplini sağlamaya ve oyuncuların mücadele ruhunu güçlendirmeye katkıda bulunacağını vurguladı. Bu, özellikle Dünya Kupası öncesinde beklentilerin yükseldiği bir dönemde, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan bir şey.

Fahmi, Faslı antrenörlerin son dönemde kıtasal ve uluslararası düzeyde başarılarını kanıtladıklarını ve bu durumun onları Yeşiller'i önümüzdeki turnuvalarda üstün sonuçlara ulaştırmak için ideal bir seçenek haline getirdiğini belirtti.

Amota, Suudi milli takımının teknik direktörlüğüyle adı anılan tek Faslı aday değildi; ondan önce "Atlas Aslanları"nın eski teknik direktörü Walid Regragui de bu görev için gündeme gelmişti.