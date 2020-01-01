Rakitic: Sezon tamamlanamazsa Barcelona şampiyon ilan edilmeli
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan sezonun tamamlanamaması durumunda ligin mevcut sıralamayla tescil edilmesi gerektiğini savundu.
La Liga'da bitime 11 hafta kala Barcelona, Real Madrid'in iki puan önünde lider durumda yer alıyor.
Rakitic, Covid-19 salgınının kontrol altına alınamayıp sezonun tamamlanamaması halinde Barcelona'nın şampiyon olması gerektiğini dile getirdi.
Movistar+'a konuşan Hırvat futbolcu, "Hepimiz oynamak istiyoruz. Ligi de oynayarak kazanmak istiyoruz. Ama sahaya çıkamazsak bu sezonun bir şekilde nihayete ermesi gerektiğinin de farkındayım. Öyle bir durumda lider biziz ve biz şampiyon olmalıyız. Ama bu aşama için tüm seçenekleri tüketmiş olmamız şart. İdeal senaryo ligin kalanını oynatmak ama bunu yaparken gelecek sezonun planlamasını da hesaba katmak." sözlerini kullandı.
Barcelona'yla sözleşmesi 2021'de sona erecek Ivan Rakitic'in bu yaz takımdan ayrılması gündemde.