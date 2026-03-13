rakitic modricGetty Images

Rakitic, arkadaşı Modric'i övüyor: "İşte Milan'ın bu kadar başarılı olmasının sebebi bu. Luka futboldur; eğlendiğinde genellikle kazanır."

Hırvatistan milli takımının eski orta saha oyuncusu ve Luka Modrić'in arkadaşı Ivan Rakitic, Milano'da düzenlenen 2026 World Legends Padel Tour kapsamında Sky Sport 24'e röportaj verdi

Ivan Rakitic'e göre Luka Modric, Milan'da çok mutlu. Eski Barcelona ve Sevilla orta saha oyuncusu Sky'a şöyle konuştu:


Modric'in seni ziyarete gelmesinden memnun musun?


"Tabii ki, o benim ağabeyim gibidir. Onu Milan'da bu kadar mutlu görmek harika: umarım böyle devam eder. Ona 'Dur, gel benimle burada padel oyna' dedim ama o oynamaya devam etmek istiyor."

Modric'in Milan'da yaptıkları inanılmaz değil mi?


"Gerçekten inanılmaz. Bence Milan'ın tüm oyuncuları Luka'nın keyfini çıkarmaya çalışıyor. O da eğleniyor ve eğlendiğinde genellikle kazanıyor. Bu yüzden Milan'ın bu kadar iyi gittiğini düşünüyorum: genç oyuncular çok şey öğrenmeli."


Luka hangi yönüyle özel?


"Tek bir şey söyleyeceğim: futbol. Luka'nın yanındaysan sadece keyfini çıkarmalısın, çünkü o futbolu oynuyor değil, tadını çıkarıyor. Luka eğleniyorsa, diğer takımlar sorun yaşar. Biz Hırvatlar için onun gibi bir gencin olması harika bir şey."

