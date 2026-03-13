Rakitic, arkadaşı Modric'i övüyor: "İşte Milan'ın bu kadar başarılı olmasının sebebi bu. Luka futboldur; eğlendiğinde genellikle kazanır."

Ivan Rakitic'e göre Luka Modric, Milan'da çok mutlu. Eski Barcelona ve Sevilla orta saha oyuncusu Sky'a şöyle konuştu:





Modric'in seni ziyarete gelmesinden memnun musun?





"Tabii ki, o benim ağabeyim gibidir. Onu Milan'da bu kadar mutlu görmek harika: umarım böyle devam eder. Ona 'Dur, gel benimle burada padel oyna' dedim ama o oynamaya devam etmek istiyor."





Modric'in Milan'da yaptıkları inanılmaz değil mi?





"Gerçekten inanılmaz. Bence Milan'ın tüm oyuncuları Luka'nın keyfini çıkarmaya çalışıyor. O da eğleniyor ve eğlendiğinde genellikle kazanıyor. Bu yüzden Milan'ın bu kadar iyi gittiğini düşünüyorum: genç oyuncular çok şey öğrenmeli."





Luka hangi yönüyle özel?





"Tek bir şey söyleyeceğim: futbol. Luka'nın yanındaysan sadece keyfini çıkarmalısın, çünkü o futbolu oynuyor değil, tadını çıkarıyor. Luka eğleniyorsa, diğer takımlar sorun yaşar. Biz Hırvatlar için onun gibi bir gencin olması harika bir şey."