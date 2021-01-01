Rakipten gelen top ofsayt olur mu? Türkiye, Adana Demirspor - Balıkesirspor maçındaki bu kararı konuşuyor

Balıkesirspor'un Adana Demirspor karşısında kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu hatalı karar sosyal medyada büyük yandı buldu.

TFF 1. Lig'de Süper Lig yarışı son hızla devam ederken, bugün oynanan Adana Demirspor - Balıkesirspor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı.

Ev sahibi ekip 1-0 öndeyken, 61. dakikada savunmanın hatasını iyi değerlendiren Balıkesirspor forveti Arb Manaj, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Fakat Kosovalı oyuncu gol sevinci yaşadığı esnada şoke eden bir kararla karşı karşıya kaldı.

Maçın yan hakemi Mehmet Ali Akkor, pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi ve bayrağını kaldırdı. Orta hakem Suat Arslanboğa da bu karara uyarak golü geçerli saymadı.

Fakat pozisyonun başlangıcında Manaj'a atılan top, Adana Demirsporlu oyuncudan gelmişti. Bunun fark edilememiş olması, büyük bir hakem hatasına yol açtı.

Golün iptal edilmesinin ardından sosyal medyada pozisyon ile ilgili birçok paylaşım yapıldı ve bu olay, birden en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı.

Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti?

Kritik karşılaşmanın ilk yarısına çok hızlı başlayan Adana Demirspor, bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 57. dakikada Pa Dibba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

66. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Tayyib Sanuç, fileleri havalandırdı ve farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise Yunus Akgün söyledi. Genç futbolcu, 86. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor'u Adana'da 3-0 mağlup ederek Süper Lig yolunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Samet Aybaba'nın öğrencileri, önümüzdeki hafta Menemenspor'u deplasmanda yenmeleri halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig biletini alacak.

TFF 1. Lig puan durumunda ilk 3 sıra

Sıra Takım Puan Averaj 1 Adana Demirspor 67 +34 2 Giresunspor 67 +28 3 Samsunspor 67 +26

Ne söylendi?

Karşılaşma sonrası Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, çok konuşulan iptal kararı ile ilgili şunları söyledi:

"Söylediklerim Adana Demirspor galibiyetine gölge düşürmesin. İlk yarıda kırmızı kart verilmesi gereken bir pozisyonda kırmızı kart verilmiyor.

"İkinci yarıda attığımız golde kendi oyuncuları bizim oyuncumuza topu verdi, ofsayt verildi. Gerçekten gölge düşürmek istemiyorum ama hakemler de biraz daha adaletli olsunlar.

"Adaletli bir maç yönetin. Tek isteğim bu. Emek veriyoruz, evimizden uzağız. Günah. Allah'tan sezon bitti. Hakemler mi değişir, yurt dışından hakem mi gelir bilmiyorum ama bir şeyler olmalı."