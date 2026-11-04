Paris Saint-Germain'in dün akşam, salı günü, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal sahasında sergilediği muhteşem performanstan (0-6) bir gün sonra, Avrupa basını Luis Enrique'nin takımının üstünlüğü önünde eğildi; takım, Sarı Denizaltı'yı kendi taraftarları önünde ezip geçti.

Fransız "RMC" ağına göre, Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım 4 golü bu kadar hızlı atmamıştı. Tıpkı sezon başında olduğu gibi, Paris Saint-Germain salı akşamı güçlü bir izlenim bıraktı.

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Korku içindeki ve düzensiz bir rakip karşısında, çift Avrupa şampiyonu maçı 17 dakikadan kısa sürede bitirdi; João Neves, Désiré Doué ve Senny Mayulu'nun gollerinin ardından Fabián Ruiz ikili attı ve 17 yaşındaki genç David Boly de kutlamaya katıldı. Bu, Avrupa basınını büyülemeye yetti.

"Paris Saint-Germain La Cerámica'yı yıkıyor", "Marca" gazetesi, Villarreal'in kalesine atıfta bulunarak böyle başlık attı ve ardından Fransız takımını bir boks efsanesiyle kıyasladı: "Tam anlamıyla Mike Tyson tarzında. Köşeden çıkıp, bacakları titreyen korku içindeki bir rakiple karşı karşıya gelmek. Bir yumruk, ardından bir tane daha ve bir tane daha, yere serilmek ve iş bitti."

İspanyol gazetesi şunu ekledi: "Hiçbir futbol maçı efsanevi Amerikalı boksörün dövüşüne bu kadar benzememişti. Paris Saint-Germain, Villarreal'i göz açıp kapayıncaya kadar ezdi, ev sahibi takım ise her atakta merhamet diliyordu."

"Paris Saint-Germain zorba", "As" gazetesi böyle vurguladı; Parisli havai fişek gösterisini överken Villarreal'in endişe verici açıklarına da dikkat çekti.

Madridli gazete şöyle dedi: "La Cerámica'yı yalnızca 17 dakika 35 saniyede toza çeviren gerçek bir deprem. Paris Saint-Germain'in her golünde ağların sesi, Villarreal taraftarlarının gururuna indirilen sert bir darbeydi."

Katalonya'da ise "Mundo Deportivo" gazetesi, Vitinha'nın takım arkadaşlarının gösterdiği gücü öne çıkararak şöyle dedi: "Paris Saint-Germain, karşı konulmaz bir maç başlangıcı sayesinde dehşete düşmüş Villarreal'i ezdi ve unvanını savunmanın en büyük favorisi olduğunu teyit etti."

"Fabián Ruiz'den ne şaheser ama!"

İngiltere'de, İngiliz yayın kuruluşu "BBC" tabloyu şöyle özetledi: "Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici yürüyüşünü sürdürüyor."

Ayrıca "bazı İspanyol taraftarların daha 20. dakika olmadan stadı terk ettiğine" dikkat çekti.

Ayrıca "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, maçın adamı seçilen Fabián Ruiz'i ikili golü için kutladı ve özellikle ikinci golünü överek, 2026 dünya şampiyonu İspanyol orta saha oyuncusunun Paris'e transfer olmadan önce Napoli'de oynadığını hatırlattı.

İtalyan gazetesi şöyle dedi: "Fabián Ruiz'den ne şaheser ama! Eski Napoli orta saha oyuncusu, Villarreal karşısındaki maçta muhteşem bir ikili golle parlıyor."

Portekiz'de ise "A Bola" gazetesi, João Neves ve Vitinha'nın performansını överek Paris Saint-Germain önünde eğildi; "Villarreal'i rezil etmede ışıldayan" bu iki oyuncu, maçı tribünden takip eden milli takım teknik direktörleri Jorge Jesus'un gözleri önünde parladı.