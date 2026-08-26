Sport Bild'in bir haberine göre yeni teknik direktör Matthias Jaissle, Woltemade'yi takımı için önemli bir yapı taşı olarak görüyor. Buna göre Jaissle, Woltemade'ye, selefi Eddie Howe'un aksine onu net şekilde santrfor ya da ikinci forvet olarak, yani en sevdiği pozisyonlarda düşündüğünü iletti.

Howe, Woltemade'yi zaman zaman daha savunmacı orta saha rollerinde kullanmıştı, bu da Sport Bild'e göre Jaissle'i oldukça şaşırttı. Jaissle, Alman vatandaşı oyuncusuna güçlü destek veriyor, ona net bir yön çiziyor ve Newcastle'daki genel olarak hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunu bir an önce geride bırakıp önüne bakmasını söylüyor.

Newcastle'ın Howe ile ağustos başında sürpriz şekilde yollarını ayırmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den İngiltere'ye gelen Jaissle, geçen hafta sonu Premier League açılışında Liverpool FC ile 2-2 berabere kalınan maçta Woltemade'yi 90 dakika boyunca kulübede tutmuştu. Ancak Sport Bild'e göre bunun temel nedeni, Alman milli oyuncunun Dünya Kupası tatilinin ardından sezon öncesi hazırlıklara geç katılması ve ayrıca yaz gribi nedeniyle birkaç gün ara vermek zorunda kalması, dolayısıyla da biraz geri düşmesiydi.

Jaissle'in Woltemade'ye verdiği değeri destekleyen bir başka detay da şu: Sport Bild'e göre Magpies'in yeni teknik direktörü, geçmişte VfB'de uzun boylu forvetle başarılı şekilde çalışan Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß'i aradı. İkili, RB Leipzig'de altyapı antrenörlüğü yaptıkları dönemden birbirlerini tanıyor ve iyi arkadaş; Jaissle, Saksonya ekibinin altyapısında bir dönem Hoeneß'in yardımcılığını yapmıştı.

Matthias Jaissle, Nick Woltemade hakkında Sebastian Hoeneß'ten ayrıntılı bilgi aldı

Woltemade hakkındaki bu görüşmede Jaissle, yeni oyuncusuyla ilgili tüm önemli bilgileri edindi; Sport Bild'e göre Hoeneß'e eski Stuttgartlı oyuncu için en iyi pozisyonun ne olduğunu sordu ve ayrıca Woltemade için saha dışında nelerin önemli olduğunu da öğrenmek istedi. Söz konusu oyuncu, VfB'de çift forvetin bir parçası olarak ya da biraz geride oynarken milli oyuncu seviyesine yükselmişti; Jaissle de şimdi onu yeniden bu rollerde geliştirmek istiyor.

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Ve Woltemade'yi bu kadar beğendiği için, son haftalar ve aylarda hakkında sık sık spekülasyon yapılan bir satış da şu anda Newcastle'da muhtemelen gündemde değil. Sport Bild'e göre son olarak Premier League'deki rakiplerden Nottingham Forest, Woltemade için somut ilgi gösterdi, ancak Newcastle buna hemen set çekti.

Woltemade'nin Almanya'ya dönüşü hakkında spekülasyonlar

Eski Bundesliga yıldızı için de mevcut yaz döneminde sadece bir yılın ardından ayrılık hiçbir zaman gündem olmadı; oyuncu şehirde ve kulüpte kendini rahat hissediyor ve mutlaka kendini kabul ettirmek istiyor. Sport Bild, RB Leipzig ya da Borussia Dortmund'a Almanya'ya dönüş yönündeki son spekülasyonları asılsız olarak değerlendiriyor.

Woltemade, 2025 yılında tam 75 milyon euro bonservis bedeliyle VfB'den Newcastle'a transfer olmuştu, ancak Ada'da umut veren başlangıca rağmen işler onun için iyi gitmedi. Bir ara çok uzun süre gol atamadı ve kendisini düzenli olarak yedek kulübesinde buldu; buna ek olarak eski teknik direktör Howe'un ona verdiği alışılmadık derecede savunmacı görevler de vardı. Halefi Jaissle yönetiminde şimdi işlerin düzelmesi bekleniyor; Woltemade'nin Newcastle ile sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor.