Lens Teknik Direktörü Yannick Cahuzac, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde evinde Como'ya 9-1 yenildikleri tarihi maçın ardından şoke olan oyuncularını acı gerçeklerle yüzleşmeye çağırdı. Cesc Fabregas'ın acımasız İtalyan ekibi, Stade Bollaert-Delelis'te rakibini adeta dağıtarak turnuva tarihinin deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı.

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Fransız ev sahibi takım rekor farkla yenildi

Cahuzac, Lens'in kendi sahasında Serie A ekibi Como karşısında 4. haftada aldığı ağır yenilginin ardından oyuncularından tüm sorumluluğu üstlenmelerini istedi. Tasos Douvikas üç gol atıp Nico Paz'ın golünün de asistini yaparken konuk ekip, 2007'de Liverpool ve 2015'te Real Madrid'in elde ettiği sekiz gollük farkı yakalayarak turnuvadaki en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu. Maxence Caqueret aleyhine erken dakikalarda verilen penaltı VAR incelemesiyle iptal edilirken Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Matteo Papaccioli de gol attı.

Teknik direktör soyunma odasında dürüst bir yüzleşme istiyor

Maçın ardından UEFA'nın resmî internet sitesine konuşan Cahuzac, "Skor ağır, tamamen üstünlük kurdular. Kendimizle ciddi biçimde yüzleşmeli ve pazar günü Marsilya karşısında gururumuzu bir nebze olsun geri kazanmaya çalışmalıyız" dedi.

Oyuncularından sorumluluk almalarını isteyen Cahuzac, şunları ekledi: "Birbirimizin gözünün içine bakıp doğruları söyleyebilmeliyiz. Ayağa kalkmalı ve dikkatimizi pazar gününe çevirmeliyiz. Ne yazık ki böyle şeyler bir kariyer boyunca yaşanabiliyor."

Takımın yaşadığı çöküşü ve cuma günü Lille karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendiren Cahuzac, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyin yanlış gittiğine dair size ayrıntılı bir analiz sunamam. Canımız yanıyor ama kendi takımıma ve bu durumdan sonra onları nasıl ayağa kaldırabileceğimize odaklanacağım.

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"Her maç farklıdır. İyi performanslarımız da oldu; cuma günü [Lille'e 1-0 yenildikleri maçtan] önce ligde üst üste üç maç kazanmıştık. Bu akşamki performansımız hakkında olumlu hiçbir şey söyleyemeyiz."

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Savunmacı çöküşün sorumluluğunu üstlendi

Fransız ekibinin gecedeki tek teselli golünü 65. dakikada Jean Butez'i voleyle geçerek atan sağ bek Ruben Aguilar da savunmada yaşadıkları dağılma hakkında UEFA'nın resmî internet sitesine konuştu: "Bir maç planımız vardı ama uygulayamadık. Savunmamız kolayca geçildi ve her şey çok hızlı gelişti. Kısa sürede yeniden çalışmaya başlayacağız. Hepimiz şoktayız, üzgünüz ve moralimiz bozuk. Üst düzey bir futbolcu olmanın bir parçası da bu."

Bu hafta sonu kendi taraftarları önünde yaşananları telafi etme sözü veren Aguilar, "Evimizde dokuz gol yedik, bunu kabullenip sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Pazar günü bu muhteşem stada döndüğümüzde elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye ekledi.

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Marsilya maçı hemen bir sınav sunuyor

Lens, pazar öğleden sonra Ligue 1'de ligdeki rakibi Marsilya'yı kendi sahasında ağırlamadan önce hızla toparlanmak zorunda. Çarşamba günkü Avrupa hezimetinden önce Lille'in ligdeki üç maçlık galibiyet serisine son vermesinin ardından takımın, kasım ayındaki millî maç arasından önce acilen bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Öte yandan golleri sıralayan Como, Eylül 2024'teki Bayern Münih'in ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında dokuz gol atan ikinci takım oldu ve dört maçtaki gol sayısını 19'a çıkardı.