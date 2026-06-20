Rakamlarla… Wahbi, El-Rakraki’nin Fas’taki başlangıcına yetişti

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası’nda tarih yazmaya devam etti. Takım, dün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası’nın 3. Grubu’nda İskoçya’yı 1-0 mağlup ederek grup aşamasındaki başarılı performansını sürdürdü.

"Atlas Kaplanları", turnuvaya Brezilya ile 1-1 berabere kalarak başlamışlardı; bu galibiyetle iki maçta toplam 4 puana ulaşarak bir sonraki tura yükselmeye bir adım daha yaklaştılar.

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Bu galibiyetle teknik direktör Muhammed Wahbi, Fas milli takımıyla güçlü başlangıcını sürdürdü. Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, “Atlas Kaplanları”nın teknik direktörlüğünü üstlendiği ilk 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek, selefi Walid Regragui’nin başlangıcına eşitledi.









İskoçya’ya karşı alınan galibiyet sayesinde Fas Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında üst üste altıncı maçında da yenilmezlik serisini sürdürdü ve 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Böylece Fas, Dünya Kupası grup aşaması tarihinde bir Afrika milli takımı olarak en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu ve 1982 ile 1990 yılları arasında 5 maçlık bir seri yakalayan Kamerun ile 2002 ve 2018 turnuvaları arasında aynı rakama ulaşan Senegal'i geride bıraktı.

Hatırlanacağı üzere, Fas milli takımı, geçtiğimiz Katar Dünya Kupası’nda, bir Arap ve Afrika takımı olarak ilk kez dördüncü sırada yer alarak Dünya Kupası tarihindeki en iyi başarısını elde etmişti.



