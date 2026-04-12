İspanya Ligi'nin 31. haftası heyecan verici olaylara sahne oldu; Real Madrid, Girona karşısında 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Tartışmalı hakem kararları nedeniyle büyük tartışmalara yol açan bu maçta, Barcelona ise durumu değerlendirerek Espanyol'u 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Böylece, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'in oynadığı maç heyecan ve çekişmeyle geçti, ancak hakem Javier Alberola Rojas'ın ve VAR hakemi Daniel Jesús Terjeo Suárez'in kararları, Kylian Mbappé lehine açık bir penaltı kararını görmezden gelmesi üzerine Kraliyet ekibinin öfkesini uyandırdı. Bu durum, İspanyol hakemlerin performansı ve VAR'ın Real Madrid maçlarındaki uygulamalarıyla ilgili süregelen tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

"Defensa Central" sitesine göre istatistikler, "Defensa Central" sitesine göre, Kraliyet Takımı'nın İspanya Ligi'nde VAR kararlarından en çok zarar gören takım olduğu görülüyor. Bu teknolojinin uygulanmaya başlanmasından bu yana 39 golü iptal edilirken, bu sayı Atlético Madrid için 21, en çok golü iptal edilen takımlar listesinde sekizinci sırada yer alan Barcelona için ise sadece 16'dır.

Buna karşılık, Avrupa kupalarında belirgin bir farklılık göze çarpıyor; Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde hakem kararlarında pozitif bir farka (+1) sahip.

Gözlemciler, video teknolojisinin İspanyol futboluna getirilmesinin istenen sonuçları vermediğini, aksine şampiyonluk yarışında etkili bir unsur haline geldiğini düşünüyor. Özellikle de son Girona maçında Vitor Reis'e verilmeyen penaltı gibi tartışmalı durumlarda bu durum daha da belirgin hale geliyor.

"Negreira Davası"

"Negreira davası"nın yankıları, 2001-2018 yılları arasında Barcelona kulübünün eski hakem teknik komitesi başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'ya 8,4 milyon avro tutarında ödeme yaptığı ortaya çıktıktan sonra, İspanyol futbolunun itibarını gölgelemeye devam ediyor.

Katalan kulübü bu ödemeler için ikna edici bir açıklama yapmasa da, bu durum yerel rekabetin dürüstlüğü konusunda geniş çaplı şüpheler uyandırdı.

Bu dönemde Barcelona, Real Madrid'i geride bırakarak 10 lig şampiyonluğu, 6 Kral Kupası ve 10 Süper Kupa kazandı; Real Madrid ise 8 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 8 Süper Kupa kazandı.

Video teknolojisi bu gerçeği değiştirmedi; Barcelona, skandalın ortaya çıkmasından sonra bile ligdeki üstünlüğünü sürdürerek iki şampiyonluk daha kazandı.

Avrupa sahnesinde ise durum tamamen farklı. Real Madrid, bu yüzyılın başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 7 şampiyonlukla kıtaya hakim olurken, Barcelona'nın şampiyonluk sayısı 4'te kaldı. Ayrıca diğer kıtasal turnuvalarda da üstünlüğünü sürdüren Real Madrid, Avrupa ve dünyanın en çok şampiyonluk kazanan kulübü konumunu pekiştirdi.