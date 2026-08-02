Chelsea, bu Pazar günü resmi olarak, Arjantin Milli Takımı oyuncusu Valentin Barco'yu içinde bulunulan yaz transfer döneminde Strasbourg'dan kadrosuna kattığını açıkladı.

"Marca" gazetesi, Chelsea'nin mevcut transfer piyasasının kralı olduğunu ve diğer kulüplerle arasında büyük bir fark bulunduğunu ortaya koydu.

Hiçbir kulüp ondan daha fazla harcama yapmadı. Kulüp, Pep Chavarría (Rayo Vallecano) transferini açıklamayı beklerken, Valentin Barco transferi de gelerek Xabi Alonso ekibinin transferlere yaptığı toplam harcamayı 388,95 milyon euroya çıkardı. Tottenham ise 267 milyon euroluk harcamayla ikinci sırada yer alıyor.

Chelsea, "El Colo" için Strasbourg'a yaklaşık 40 milyon euro ödedi. Bu tutara, Morgan Rogers (Aston Villa) için ödenen 138 milyon euro, Maxence Lacroix (Crystal Palace) için 60,7 milyon euro, Marc Guiu Palisser (Atalanta) için 57 milyon euro, Geovany Quenda (Sporting Lizbon) için 50 milyon euro, Emmanuel Emega için 25 milyon euro, Dinner (Corinthians) için 10 milyon euro, Danny Welbeck (Brighton) için 5,85 milyon euro ve Dastan Satpayev (Kairat) için 2,4 milyon euro ekleniyor.

22 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu 2033 yılına kadar sözleşme imzaladı ve Fransa Ligi'nde sol bek ile sol kanat mevkiinden, eski Chelsea oyuncusu Liam Rosenior yönetiminde çok yönlü bir orta saha oyuncusuna dönüştü.

Stade de la Meinau'da bulunduğu süre boyunca 58 maça çıktı, üç gol attı, 11 asist yaptı ve coşkulu oyun tarzının bir sonucu olarak 11 sarı kart gördü.