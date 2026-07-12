Rakamlarla: Tuchel, Avrupa tarihinin zirvesine oturuyor… ve İngiltere’ye kaybettiği kimliğini geri kazandırıyor

İngiltere milli takımı, dün Cumartesi günü çeyrek final maçında Norveç karşısında geriye düşmesine rağmen uzatmalarda skoru 2-1'e çevirerek galip gelmiş ve 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi. Takım, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in yönetiminde güçlü performansını sürdürüyor.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, İngiltere, Dünya Kupası’ndaki son iki maçında (önce Demokratik Kongo’ya, ardından Norveç’e karşı) ilk golü yedikten sonra galibiyet elde etti. Oysa turnuvadaki önceki 23 maçta, ilk golü yedikten sonra sadece bir kez kazanabilmişti.

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Ağ, ayrıca Tuchel'in çeşitli turnuvalarda İngiltere milli takımını yönettiği 20 maçın 16'sını kazanarak %80'lik bir galibiyet oranına ulaştığını ve bunun, tek bir Avrupa milli takımını 10'dan fazla maçta yöneten herhangi bir teknik direktör için en iyi galibiyet oranı olduğunu ekledi.

İngiltere milli takımı, yarı finalde son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak; aynı aşamadaki diğer maçta ise Fransa, İspanya ile karşılaşacak.

İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni (2-1) geçtikten sonra çeyrek finalde Meksika’yı (3-2) mağlup etti ve ardından Norveç’i (2-1) eledi.



