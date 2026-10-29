Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'ne bağlı Futbol Gözlemevi, son beş yılda transfer piyasasını en kötü yöneten Avrupa kulüplerinin başında Manchester United'ın yer aldığını ve kulübün zararının 334 milyon sterline ulaştığını, genel sıralamada ise onu yalnızca Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in geçtiğini açıkladı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre çalışma, oyuncuların satın alma bedellerinin satışlarından elde edilen gelirlerle karşılaştırılmasına ve hâlâ kulüp kadrolarında bulunan oyuncuların piyasa değerindeki değişime dayandırıldı.

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United'ın zararı, oyuncuların net satış değerinde yaklaşık 156 milyon sterlinlik kayıp yaşamasının yanı sıra kadrosunun piyasa değerinin yaklaşık 184 milyon sterlin düşmesinden kaynaklandı.

Zararın boyutunu birkaç transfer öne çıkarıyor. Bunların en dikkat çekenleri, Ajax'tan 85 milyon sterline alınan ve ardından yalnızca 21,7 milyon sterline Real Betis'e transfer olan Antony; 73 milyon sterline kadroya katılan ve ayrılışında herhangi bir bonservis bedeli elde edilemeyen Jadon Sancho; ayrıca 34 milyon sterlin zararla Napoli'ye satılan Rasmus Hojlund.

Sir Jim Ratcliffe'e ait Ineos şirketi 2024'te futbol operasyonlarının yönetimini üstlenmiş ve zararları azaltmaya çalışmaya başlamış olsa da, çalışma önceki yıllarda transfer piyasasında biriken sorunları yansıtıyor.

Tottenham'ın çilesi

Negatif sonuç kaydeden tek İngiliz kulübü Manchester United değildi; Tottenham da toplam değerinin yaklaşık 157 milyon sterlin gerilemesiyle en kötü kulüpler arasında yer aldı ve listede sondan dördüncü sırada kaldı.

Buna karşılık listenin başında, değeri 441 milyon sterlin artan Eintracht Frankfurt bulunuyor; onu 440 milyon sterlinle Real Madrid, ardından 394 milyon sterlinle Paris Saint-Germain izliyor. Ayrıca Bournemouth, Brighton ve Brentford kulüpleri sırasıyla 292 milyon, 271 milyon ve 253 milyon sterlinlik kazanç elde etti.

Chelsea'nin değeri, büyük harcamalarına rağmen yaklaşık 179 milyon sterlin arttı; Manchester City ise 374 milyon sterlinlik bir artış kaydetti ve Liverpool, 13 milyon sterlinlik artışla başabaş noktasına yakın bir yerde yer aldı.

Sonuçlar, kulüpler arasında doğru oyuncuları seçme, transfer maliyetlerini kontrol altında tutma ve kadrolarının değerini koruma becerisindeki farkı gözler önüne seriyor; bunlar Manchester United'ın hâlâ açıkça yaşadığı zorluklar.