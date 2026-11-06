Atletico Madrid, La Liga'nın 12. haftasında öbür gün pazar günü Barcelona'yı konuk edecek.

Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ile ikilinin kariyerinde 11. kez karşı karşıya geleceğini aktardı.

Karşılaşma geçmişi, Arjantinli teknik direktör karşısında 8 galibiyet alan, bir kez berabere kalan ve yalnızca bir yenilgi yaşayan Raphinha'nın lehine.

Gol katkıları açısından ise Raphinha, 2 gol atıp 6 gol pası vererek toplam 8 gol katkısına imza attı.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Barcelona'nın La Liga'da Atletico karşısında aldığı son galibiyet ise Brezilyalı oyuncunun yokluğunda geldi ve bu, Raphinha'nın yer almadığı karşılaşmalarda Atletico Madrid için tek olumlu nokta oldu.

Teknik direktör Hansi Flick, Raphinha'nın mevkisini değiştirdi, ona yeni bir rol verdi, ardından onu tekrar gerçek forvet mevkisinde kullandı.

Simeone, bu deneyimin bir parçası olmaksızın, bir gözlemci konumundan Raphinha'nın gelişim yolculuğunu büyük bir hayranlıkla takip etti. Pazar günü ise ikili arasındaki karşılaşma Metropolitano Stadı'nda yeniden yaşanacak.

Atletico'nun teknik direktörü, Raphinha'ya ilk övgüsünü iki yıl önce yöneltmişti. İki takımın Lluis Companys Stadı'ndaki karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında Simeone, Brezilyalı oyuncuyu savunmaları aşma yeteneği, cesareti ve oyun tarzı sayesinde La Liga'nın en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirdi.

Ertesi gece ise Barcelona'nın 11 numaralı formasının sahibi, Arjantinli teknik direktörün sözlerinin doğruluğunu kanıtladı, ancak Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un attığı geç bir golle maçı kazandı.

Bir yıl sonra Simeone yeniden ona övgüde bulundu. Barcelona, La Liga maçında konuğu Atletico Madrid'i Spotify Camp Nou'da ezdi; maçta skoru Alex Baena açmıştı.

Ancak Raphinha, defans oyuncularının arkasına yaptığı her zamanki hareketlerinden birinin ardından beraberliği yakaladı; bunun ardından Flick'in oyuncuları maçı 3-1 galibiyetle tamamladı.

Yenilgiye rağmen Simeone, maç sonrasında dikkat çeken bir açıklama yaparak şöyle dedi: "Raphinha'nın Ballon d'Or'u nasıl kazanamadığını anlamıyorum, çünkü ben onu seçiyorum."

Arjantinli teknik direktör, Brezilyalı oyuncuyu överek şunları söyledi: "Onu çok beğeniyorum. Her mevkide oynayabiliyor, onu nereye koyarsanız koyun, ayrıca harika goller atıyor."

Bir bakıma Raphinha, Simeone'nin futbol felsefesine tam olarak uyan bir oyuncu; hatta Arjantinli teknik direktörün fikirlerini uygulamaya en uygun oyuncu olduğu söylenebilir.

Raphinha, birçok kez bireysel ödül adayları listelerinde adının bulunmamasından duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Ancak Simeone, Ousmane Dembele'nin kazanmasından kısa süre sonra onu en önemli bireysel ödülün zirvesine koydu. Birkaç hafta sonra Raphinha, Simeone'ye övgüyle karşılık vererek şöyle dedi: "Cholo'ya karşı büyük bir sevgi besliyorum, olağanüstü bir teknik direktör ve ona çok değer veriyorum."

Geçen sezon İspanya Kral Kupası'nın eleme turundaki ilk maçta Barcelona, Raphinha'nın hizmetlerinden yoksun kaldı. Atletico, Katalan takımına özellikle ilk yarıda net bir üstünlük kurdu; Simeone'nin oyuncuları, hızlı hücumları ve seri geçişleri kullanarak rakiplerini ezdi.

Barcelona, Spotify Camp Nou'da 0-4 kaybettiği ilk maçın sonucunu eşitlemeye yalnızca bir gol kadar yakındı. Elenmenin ardından Raphinha sahada yatarken, ona doğru gelip tıpkı bir babanın oğluna yaptığı gibi onu destekleyen Simeone'den teselli aldı.

Kral Kupası'ndaki ikinci karşılaşmadan birkaç gün önce Simeone, Raphinha hakkında yeniden konuşarak şöyle dedi: "Onu çok beğeniyorum, çünkü her oynadığında hareketlerini, defans oyuncularının arkasına yaptığı çıkışlarını, boşlukları aşma yeteneğini ve takım çalışmasını izlemek keyifli."

Brezilyalı oyuncu, o sezon son milli ara döneminde sakatlanmış ve bu sakatlık onu iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giymekten alıkoymuştu.