Tartışmalı olaylar, Real Madrid'in Villarreal karşısında aldığı galibiyetin tadını tam anlamıyla çıkarmasına izin vermedi; her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım karşısında son dakikalarda zorlanarak da olsa zorlu üç puanı hesabına yazdırmış olsa da.

Maç, sezon başından bu yana birçok karşılaşmasında Kraliyet ekibinin özlediği küçük bir ayrıntıya da sahne oldu; Thibaut Courtois bu sezon ikinci kez kalesini gole kapattı. Takım bunu daha önce yalnızca Malaga karşısında başarmıştı.

Savunmadaki direniş sonunda meyvesini verdi ve Jose Mourinho, oyuncularının savunma performansıyla gurur duyacak bir tablo buldu.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Inigo Perez'in takımı topa sahip olma mücadelesinde Real Madrid'den pay kopardı ve maç, Kraliyet ekibi için yüzde 54, Villarreal için yüzde 46 topla oynama oranıyla tamamlandı.

Ancak sarı-lacivertli ekibin topa sahip olması gerçek bir tehlikeye dönüşmedi; oyuncuları topa sahip olduğu dönemlerde Real Madrid'in ceza sahasına sürekli olarak yaklaşamadı.

Villarreal, maçın ilk çeyreğinde topa sahip oldu ve oranı yüzde 60'a yaklaştı, ancak Kraliyet ekibinin sahasının son üçte birinde fazla oynayamadı; topun o bölgede bulunma süresi ilk 15 dakikanın yüzde 20'sini aşmadı.

Mourinho'nun takımı hatlarını birbirine yaklaştırmayı ve Villarreal'in Courtois'in kalesine ulaşmasının önünü kapatmayı başardı. Bu, Portekizli teknik direktörün ısrarla uyguladığı fikirlerden biri: sahanın ileri bir noktasında savunma yapmak ve rakiplere hareket edecek alan tanımamak.

Villarreal'in beraberlik arayışıyla öne atıldığı, Real Madrid'in ise eksik oyuncuyla mücadele ettiği son 15 dakikada sarı-lacivertli ekip rakamlarda açık bir üstünlük kurdu; topla oynama oranı yüzde 74,3'e ulaştı ve zamanın yüzde 40,3'ünü sahanın son üçte birinde geçirdi.

Bu süre zarfında, özellikle Vinicius'un 72. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Villarreal, Kraliyet ekibinin kalesine ulaşmak için denediği toplam 15 şutun 6'sını çekti.

Courtois, Real Madrid'in maç boyunca yaşadığı en zorlu dönemde Carlos Romero ve Georges Mikautadze'nin iki şutunu uzaklaştırmak için müdahale etmek zorunda kaldı.

Buna rağmen Kraliyet ekibi maçın koşullarıyla iyi başa çıktı, hatta bazı kontra ataklarla rakibini tehdit etmeyi başardı.

Real Madrid oyuncularının bağlılığı ve savaşçı ruhu bir başka istatistiğe de yansıdı; ikili mücadelelerde üstünlük kurarak maç boyunca bireysel mücadelelerin yüzde 57,3'ünü kazandılar. Bu, sergiledikleri fiziksel güç ve konsantrasyonun bir göstergesi oldu.

Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Cucurella altı ikili mücadele kazanarak öne çıktı.

Dünya şampiyonunun istatistiği özellikle dikkat çekiciydi; bunu yalnızca 45 dakikada başardı. İkinci yarının başında Carreras'ın yerine oyuna girdikten sonra daha yüksek bir başarı oranı kaydetti ve girdiği 7 mücadelenin 6'sını kazandı. İspanyol milli oyuncu ayrıca yerde müdahale ettiği beş ikili mücadelenin tamamını kazanmayı başardı.

Mourinho maç öncesinde şunları söyledi: "Gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Kontrolümüz altında olan konularda iyileşme aramam gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

Portekizli teknik direktör, ceza almamak için hakem kararlarının yol açtığı tartışmaların ardından konuşmayı reddetti.

Ancak oyuncularını etrafındaki tartışmalardan uzak tutup sahadaki takım performansına odaklanmalarını sağlamaya çalıştığı hakemlik konusu bir yana, Mourinho'nun oyuncularının ortaya koyduğu performansı övmesi için nedenleri var. Zira Real Madrid, Mourinho yönetiminde direnebilecek bir savunma sistemine sahip olduğunu kanıtladı.



