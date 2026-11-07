Real Madrid, İspanya Ligi'nin 12. haftası kapsamında bu akşam Mestalla Stadı'nda konuk olduğu Valencia'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Böylece teknik direktör Jose Mourinho, galibiyet sayısını 126 maçta 97'ye yükselterek ve %77'lik bir galibiyet oranına ulaşarak La Liga'daki çarpıcı istatistiklerini yazmaya devam etti.

Bu rakamla Mourinho, en az 100 maç yöneten teknik direktörler arasında, müsabaka tarihinde en çok galibiyet elde eden teknik direktörler listesinde birinci sırada yer alıyor.

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Portekizli teknik direktör bu listede, 152 maçta 116 galibiyet ve %76,3'lük oranla Pep Guardiola'nın önünde yer alıyor. Onu %71,1'lik oranla Carlo Ancelotti takip ediyor; İtalyan teknik adam 228 maçın 162'sini kazandı. Ardından %69,6 ile Xavi Hernandez, %67,8 ile Zinedine Zidane ve %66,4 ile Luis Enrique geliyor. İstatistik uzmanı İspanyol "MisterChip" hesabına göre durum bu şekilde.

Hansi Flick ise şu anda Mourinho'dan daha yüksek bir galibiyet oranına (%79,3) sahip; 87 maçta 69 galibiyet elde etti, ancak henüz 100 maçın altında kalıyor.

Beyazlı ekibin bugünkü maçtaki gollerini 28. dakikada Federico Valverde ve 36. dakikada Arda Güler kaydetti. Kylian Mbappe ise 75. dakikada skoru üçe tamamladı. Böylece Real Madrid, tüm kulvarlarda üst üste sekizinci galibiyetini hanesine yazdı.