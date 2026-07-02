Kaptan Lionel Messi önderliğindeki Arjantin milli takımı, yarın Cumartesi günü Dünya Kupası'nın 32'li turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

"AS" gazetesi, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak bu maçın, birbirine zıt iki dünyanın karşılaşması olacağını belirtti.

Yeşil Burun Adaları'nın toplam piyasa değeri 54,5 milyon avro iken, Messi'nin yıllık maaşı 70 milyon avro ve buna reklam gelirlerinden elde ettiği yaklaşık 40 milyon avro da ekleniyor.

Gazete ayrıca, Yeşil Burun Adaları'nın nüfusunun 491 bin olduğunu, Messi'nin ise sosyal medya platformlarında 620 milyon takipçisi olduğunu vurguladı.

AS gazetesi, “Messi’nin servetinin 1 milyar avrodan fazla olduğu tahmin edilirken, karşı karşıya olduğu ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası bu rakamın sadece 5 katını geçmiyor” diye devam etti.

Messi’nin Instagram’da 500 milyon takipçisi varken, Yeşil Burun Adaları milli takımının hesabının ise 60 bin takipçisi bulunuyor.

Aradaki fark sadece ekonomik rakamlar veya taraftar sayısıyla sınırlı değil; Messi tek başına Arjantin milli takım formasıyla 202 maça çıkarken, Yeşil Burun Adaları milli takımı ise 1978'deki ilk resmi maçından bu yana tarih boyunca sadece 244 maç oynadı; bu rakam, Messi'nin milli takımdaki maç sayısından biraz daha fazla.

Ayrıca Messi, 6 Dünya Kupası’nda yer aldı ve bunlardan birinde şampiyon oldu; oysa Yeşil Burun Adaları, Messi’nin Dünya Kupası’ndaki katılım sayısına eşdeğer sayıda Afrika Uluslar Kupası’na bile katılmadı; bu kıtasal turnuvaya sadece 4 kez katıldı.