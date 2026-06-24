Rakamlarla… Kerosh yönetimindeki Gana milli takımında rekor düzeyde gol kısırlığı

Gana milli takımı, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İngiltere ile 0-0 berabere kaldı. Maçta, Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz’un takımının savunmasında büyük bir direnç sergilendi.

Değerli bir puanı kaptırmamasına rağmen Gana milli takımı hücumda zorlanmaya devam etti; takım, 2026 Dünya Kupası’nda şimdiye kadar oynadığı hiçbir maçın ilk yarısında şut atamayan tek takım oldu.

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Ayrıca istatistik ağı "Opta"ya göre, Gana Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde arka arkaya iki ilk yarıyı şut atmadan geçiren ikinci takım oldu ve 1990 Dünya Kupası'nda Kosta Rika Milli Takımı'nın kaydettiği rekoru egale etti.

Gana, turnuvaya Panama'yı 1-0 yenerek başlamıştı. Bu maçta CONCACAF takımı top hakimiyeti ve hücum oyununda üstünlük kurmuş, ancak "Kara Yıldızlar" son dakikada attığı golle galip gelmişti.

Portekizli teknik direktör Queiroz, İran ve Mısır milli takımlarında görev yaptığı dönemlerde olduğu gibi, futbol kariyerinin birçok aşamasında ortaya çıkan muhafazakar savunma eğilimiyle tanınıyor.



