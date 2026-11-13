İtalya Milli Takımı, perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Fransa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çeken bir dizi istatistiğe imza attı.

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Bu sonuç, İtalya'nın bir golle geriye düştüğü maçı 3 golle galibiyete çevirmesinin ardından geldi. Söz konusu karşılaşma, kaleci Gianluigi Donnarumma açısından olumsuz istatistiklere, ayrıca Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın güvendiği genç kadroyla ilgili başka rakamlara da sahne oldu.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağı, İtalya'nın ilk golü yedikten sonra Fransa'yı mağlup etmeyi iki ekibin karşılaşmaları tarihinde dokuzuncu kez başardığını ortaya koydu. Bu, Fransa karşısında başka herhangi bir takımdan en az beş kat daha fazla olan bir rakam.

Fransa, 10. dakikada Michael Olise'nin golüyle öne geçmişti, ancak İtalya geriye düştüğü maçı üç gollük bir galibiyete çevirdi. Golleri 26 ve 75. dakikalarda Francesco Pio Esposito, 63. dakikada ise Davide Frattesi kaydetti.

Maça ayrıca Donnarumma'nın etkili hataları yapmaya devam etmesi damga vurdu. İtalyan kalecinin pasta yaptığı hatayı Olise değerlendirerek Fransa'nın öne geçtiği golü kaydetti. Böylece Opta istatistiklerine göre, İtalyan kalecinin doğrudan rakiplere gol olan hatalarının sayısı profesyonel kariyeri boyunca 38'e yükseldi.

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Ağ, Donnarumma'nın bu türden hataların 31'ini kulüpleriyle oynadığı maçlarda, 7'sini ise İtalya Milli Takımı forması altında yaptığını açıkladı.

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Dikkat çeken rakamlar İtalya Milli Takımı ve kalecisiyle sınırlı kalmadı. Zidane, Fransa'nın ilk 11'inde genç bir gruba güvendi. Bu kadroda yaşı 25'in altında olan yedi oyuncu yer aldı: Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué ve Bradley Barcola.

Bu, Fransa Milli Takımı'nın ilk 11'inde Haziran 2023'teki Yunanistan karşılaşmasından bu yana ilk kez 25 yaşın altında yedi oyuncunun yer aldığı maç oldu.

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Bu tercihler, başta sakatlık nedeniyle karşılaşmada yer almayan Kylian Mbappé olmak üzere bazı temel unsurların yokluğunda, Zidane'ın Fransız oyuncuların yeni nesline daha fazla alan tanıma yönündeki eğilimini yansıtıyor.

Fransa Milli Takımı maça iyi başlamış ve erken öne geçmeyi başarmıştı. Ayrıca skoru artırmak için birkaç fırsatı da kaçırdı; bunların en dikkat çekenleri Barcola'nın direğe çarpan şutu ve Donnarumma'nın direğe tokatladığı Rayan Cherki girişimiydi.

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Ancak İtalya Milli Takımı yavaş yavaş dengesini buldu ve rakibinin hatalarını değerlendirmeyi başararak önemli bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti ve A Grubu'nun zirvesinde Fransa ile puanda eşitlenirken, ikili karşılaşmalardaki üstünlüğü elinde bulundurdu.

İtalya Milli Takımı, 5 Mayıs 1962'de Floransa şehrinde Fransa'yı 2-1 mağlup ettiğinden bu yana kendi sahasında bu ekibe karşı hiçbir galibiyet elde edememişti.

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1962 yılındaki o tarihi karşılaşmada Fransa Milli Takımı 28. dakikada Jean-Claude Piumi ile öne geçmiş, ardından İtalyan Jose Altafini 47 ve 51. dakikalarda art arda iki gol kaydederek ev sahiplerine galibiyeti armağan etmişti.