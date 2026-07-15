Rakamlarla… İspanya, Deschamps döneminde Fransa’nın mağlubiyetlerinin dörtte birini yaşattı!

İspanya milli takımı, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde “Les Bleus”u 2-0 mağlup ederek büyük turnuvalarda Fransa’ya karşı galibiyet serisini sürdürdü ve finale yükseldi.

İspanya Milli Takımı, maç boyunca üstünlüğünü ortaya koyarak finale yükselmeyi hak etti. Takımın gollerini 22. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal, ardından 58. dakikada Pedro Porro attı.

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Bu yenilgi, Didier Deschamps döneminde Fransa'nın İspanya karşısında yaşadığı sıkıntıları daha da artırdı. Fransız milli takımının Deschamps yönetiminde resmi maçlarda aldığı 16 yenilginin 4'ü "La Roja" karşısında gerçekleşti; bu da resmi maçlardaki toplam yenilgilerinin %25'ine denk geliyor.

Ayrıca Fransa milli takımı, 20 Mart 2025’te Hırvatistan ile oynadığı golsüz berabere kaldığı maçtan bu yana ilk kez gol atamadı ve yaklaşık 16 ay süren gol serisi sona erdi.

Olumsuz istatistikler bununla da kalmadı; Fransa milli takımı, 5 Haziran 2025'te Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya karşı aldığı (5-4) heyecan verici mağlubiyetten bu yana, herhangi bir resmi müsabakada ilk kez yenilgiye uğradı.



