Ashraf Hakimi, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü turunda cuma akşamı Kazablanka'daki Muhammed V Stadı'nda Nijer karşısında alınan farklı galibiyete (5-1) yaptığı büyük katkıyla Fas forması altında tarih yazmayı sürdürdü.

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Hakimi, Nijer karşısında 27. ve 45+3. dakikalarda iki gol kaydederken 77. dakikada da takım arkadaşı Youssef En-Nesyri'ye bir gol pası verdi.

Böylece Hakimi, 21. yüzyılda Fas ile 20 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu ve Fas Milli Takımı tarihinin en etkili oyuncularından biri olarak konumunu daha da pekiştirdi.

Yeni başarı, sağ bekin gerek ülkesinin milli takımında gerekse Paris Saint-Germain'de sergilediği üst düzey performansların gölgesinde geldi; zira kulüp ve milli takım düzeyinde oynadığı son 5 maçta 9 gole katkı sağladı; 5 gol atıp 4 asist yaptı; bek mevkiinde oynamasına rağmen hücumdaki büyük etkisini yansıtan bir seri ortaya koydu.

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Fas için tarihi bir seri

Aynı bağlamda Fas Milli Takımı, büyük turnuvalara kota tanıyan elemelerde kendi sahasındaki üstün sicilini pekiştirmeyi sürdürdü.

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Fransız "stats foot" ağına göre, Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemeleri kapsamında kendi sahasında oynadığı maçlarda üst üste on altıncı galibiyetini elde ederek bu tür müsabakalardaki en iyi iç saha galibiyet serisine ulaştı.

Bu rakam, son yıllarda Fas Milli Takımı'nın sonuçlarında yaşanan büyük gelişmenin bir uzantısı olarak geliyor; zira takım kendisini Afrika kıtası ve dünya düzeyinde öne çıkan bir güç olarak kabul ettirdi.

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Nijer karşısında Fas adına skoru dördüncü dakikada Yassir Zabiri açtı; böylece ev sahibinin güçlü hücum başlangıcını somutlaştırdı ve takım arkadaşı Brahim Diaz'ın verdiği gol pasının ardından Fas Milli Takımı'na erken bir üstünlük sağladı.

Ashraf Hakimi, 27. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla ikinci golü ekleyerek teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

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Ancak Nijer pes etmedi ve Mohamed Abdul Rahman 41. dakikada ülkesinin milli takımı adına farkı bire indirmeyi başardı; böylece ilk yarının son dakikalarındaki heyecan arttı.

Uzatma dakikaları, Nijer için beraberliği yakalama adına önemli bir fırsata sahne oldu; Youssef Ali Omar 45. dakikada bir penaltı kaçırdı. Ardından Hakimi, uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında uzaktan bir serbest vuruşla Fas'ın üçüncü golünü kaydederek konukları cezalandırdı ve ev sahibi takım maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

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İkinci yarıda ise Hakimi, 77. dakikada En-Nesyri'ye bir gol pası verdi; ardından Ayoub Oufkir 90. dakikada beşinci golü getirerek skoru belirledi.

Fas Milli Takımı, elemelerin Birinci Grup'unda 9 puanla zirvede yer alıyor; ikinci sıradaki Gabon'un 3 puan önünde bulunuyor. Nijer 3 puanla üçüncü sırada, Lesoto ise puansız olarak sıralamanın sonunda yer alıyor.