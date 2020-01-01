Rakamlarla Galatasaray - Fenerbahçe derbisi (2020-2021)

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor. İşte ilk 2 haftanın rakamlarıyla Galatasaray - Fenerbahçe derbisi...

Süper Lig'de 3. hafta dev derbiye sahne olacak. ile Türk Telekom Stdı'nda kozlarını paylaşacak.

İlk 2 haftada ligde Galatasaray fırtınası eserken sarı kırmızılılar, önce Gaziantep'i ardından da 'i devirmeyi başardı.

Fenerbahçe ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u yenerken ikinci karşılaşmasında 'la berabere kaldı.

Daha fazla takım

İşte ilk 2 haftanın rakamlarıyla derbiye ışık tutacak olan istatistikler;

- 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en fazla isabetli şut çeken (18), net gol pozisyonuna giren (12) ve gol beklentisi yakalayan (6.74 xG) takım Galatasaray oldu.

- Sezonun ilk iki haftasında rakiplerine en az şut imkanı veren takım Fenerbahçe (9).

- Süper Lig'in ilk iki haftasında rakip ceza sahalarında topla Fenerbahçe (56) ve Galatasaray'dan (57) daha fazla buluşan tek takım (61).

- Pas yüzdesinde sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a üstünlüğü var. Fenerbahçe %84.81 oranında pas isabeti yakaladı.

- İsabetli orta sayısında iki takım birbirine takın. Galatasaray iki haftada 12 isabetli orta yaparken Fenerbahçe'de bu rakam 14 olarak gerçekleşti.

Oyuncu bazında baktığımızda ise Galatasaraylı futbolcuların daha ön planda olduğunu görüyoruz;

- Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla şut çeken oyuncu, Galatasaray forveti Radamel Falcao (9).

Haberin devamı aşağıda

- Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla asist beklentisi yakalayan oyuncu oldu (1.16 xA)