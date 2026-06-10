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Morocco 2026Getty Images

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Rakamlarla... Fas ve Brezilya, Dünya Kupası grup aşamasının en güçlü takımları

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Fas - Norveç
Norveç
Hazırlık Maçları
Brezilya - Mısır
Mısır
Brezilya
Fas
ABD
Norveç
Mısır

Atlas Aslanları büyükler listesinde

Önümüzdeki Cumartesi akşamı ABD'nin doğu kıyısı saatine göre oynanacak Fas-Brezilya maçı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki diğer maçlardan farklı bir özelliğe sahip olacak.

Bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sıralamasında şu anda ilk 10'da yer alan iki takımı bir araya getiren tek maç olacak.

Brezilya milli takımı dünya sıralamasında altıncı sırada yer alırken, Atlas Kaplanları yedinci sırada bulunuyor.

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Maç, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford şehrinde bulunan MetLife Stadyumu'nda, İskoçya ve Haiti'nin de yer aldığı 3. Grup maçları kapsamında oynanacak.

82.500 seyirci kapasiteli stadyum, 2026 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak ana stadyumlardan biri.

Fas, son hazırlık maçında Norveç ile 1-1 berabere kalırken, Brezilya ise Mısır'ı 2-1 mağlup etmişti.

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