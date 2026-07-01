Rakamlarla: Belçika, Dünya Kupası tarihinin en zorlu geri dönüşünü gerçekleştirdi… Ve 2026 turnuvası en heyecan verici olacak

Belçika milli takımı, Çarşamba akşamı ABD’nin Seattle kentindeki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda, Senegal karşısında 2 gol geriden gelerek uzatmalarda 3-2’lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, bu yılki Dünya Kupası'nda geriden gelerek kazanılan 11 galibiyet kaydedildi; bu, turnuva tarihinde bu türden 10'dan fazla galibiyetin yaşandığı ilk Dünya Kupası oldu.

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Ayrıca Belçika, Dünya Kupası tarihinde 85. dakikaya kadar iki gol gerideyken mağlubiyeti önleyen ilk milli takım oldu.

Bu, 2018 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'ya karşı gerçekleştirilen ünlü geri dönüşün ardından, Belçika'nın Dünya Kupası eleme turlarında iki gol gerideyken elde ettiği ikinci galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turnuva tarihinde bu başarıyı daha fazla kez (3 kez) gerçekleştiren tek takım ise Almanya olarak kalmaya devam ediyor.

Maç Senegalli bir galibiyetle sona ermek üzereyken, Belçika milli takımı aniden uyanarak 86. ve 89. dakikalarda Romelu Lukaku ve Yuri Tielemans'ın attığı arka arkaya iki golle skoru 2-2'ye getirdi.

Maç uzatmalara uzadı ve uzatmaların 120+5. dakikasında Yuri Tielemans’ın kazandığı ve kendisi tarafından gole çevrilen penaltı sayesinde Kırmızı Şeytanlar, son anda galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle Belçika Milli Takımı, 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.