Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Dün perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da takımının Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında aldığı büyük galibiyette (5-0) parladı.

Olise, Bavyera ekibinin 2020 yılından bu yana ilk kez şampiyonluğu hedeflediği turnuvadaki serüveninin başlangıcında iki gol kaydetti ve takım arkadaşı Harry Kane'e bir gol pası verdi.

Ayrıca oku

Eski Barcelona yıldızı: Real Madrid'in üçlüsü bende olsaydı maç boyunca otururdum

Videoyla: Magdi Abdelghani: Amrouche öfkesinde aşırıya kaçıyor, davranışı benimle sorunsuz geçmezdi

Fransız kanat oyuncusunun rakamları golcü katkılarıyla sınırlı kalmadı; zira Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında hiçbir oyuncu, 15 ikili mücadeleyi kazanan Olise'den daha fazla ikili mücadele kazanamadı.

Eski Crystal Palace oyuncusu, "Squawka" istatistik ağına göre, en çok fırsat yaratan (7) ve en çok faul kazanan (5 faul) oyuncular listesinin de zirvesinde yer aldı.

Bayern adına golleri 47. dakikada Jamal Musiala açmış, ardından Harry Kane 61. dakikada Olise'nin serbest vuruştan yaptığı ortada kafayla ikinci golü eklemiş, sonra Alphonso Davies 77. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla ev sahibinin öne geçişini pekiştirmişti.

Olise, 83. ve 90+2. dakikalarda kaydettiği iki golle Bayern'in beşlisini tamamladı. Böylece Alman ekibi Avrupa serüveninin başlangıcında büyük bir galibiyet elde etti ve ilk haftanın ardından, son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.



