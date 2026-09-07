Barcelona, İspanya Ligi'ndeki ilk dört maçında 17 gol kaydetti ve bu gollerin 14'ünde Raphinha, Fermin Lopez ve Lamine Yamal üçlüsü rol oynadı. Bu rakam, La Liga'nın ilk dört haftasında herhangi bir üçlünün 1958-59 sezonundan bu yana ulaşamadığı bir sayı; o sezon Alfredo di Stefano, Jose Maria ve Ferenc Puskas, Real Madrid için 15 gol kaydetmişti.

Sahada ve saha dışında Barcelona'nın kaptanı olan Raphinha, gerçek bir forvete dönüşmesinin ardından 4 maçta 6 gol atıp bir gol pası vererek La Liga gol krallığının zirvesine yerleşti.

Ayrıca, 1953'te Ladislao Kubala ile 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Lionel Messi'nin ardından, ligin ilk dört haftasında gol atan Barcelona tarihinin üçüncü oyuncusu oldu.

Rolü yalnızca gol atmakla sınırlı değil; hücum üretiminde, ceza sahasına ulaşmada ve oyun kurmada temel bir eksen konumunda.

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23 yaşındaki Fermin Lopez ise 4 haftada 4 gol ve iki asistle gol krallığı sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

2011-12 sezonundaki Cesc Fabregas'tan bu yana, ilk 4 haftada 4 gol atan ilk İspanyol oyuncu oldu. Fermin, Dani Olmo ile birlikte ileri uçtaki oyun kurucu rolünü üstleniyor; yalnızca gol atmakla kalmayıp sürekli olarak sahaya girme ve fırsat yaratma yeteneğini de koruyor.

19 yaşındaki Lamine Yamal ise 4 gol ve bir asistin yanı sıra 4 net fırsat yaratarak ve maç başına 4 ortalamayla toplam 16 başarılı çalım tamamlayarak üçlünün kanatlarını tamamlıyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Lamine'nin etkisi gol atmaya dayanmıyor; ancak çalımdaki üstünlüğünü, savunmacıları üzerine çekmesini ve alan yaratmasını artık gollere de dönüştürmeye başladı.

Pasör Gordon

Barcelona, Anthony Gordon ile temsil edilen ek bir hücum kozuna sahip; gol krallığı listesinin başında yer almasa da en dikkat çekici fırsat yaratanlardan biri hâline geldi. İngiliz oyuncu 4 maçta 4 asist yaptı, ayrıca Rayo karşısında bir kendi kalesine gole de sebep oldu.

Bu rakamların değeri, Newcastle ile geçirdiği son sezonuyla kıyaslandığında daha da artıyor; o sezon 46 maçta yalnızca 5 asist yapmıştı.

Ayrıca Pedri, Valencia karşısında bir gol atarak Barcelona ile toplamını 29 gole çıkardı ve kulüp tarihinin en golcü ilk 100 oyuncusu listesine girdi.

Mevcut takımdan 4 oyuncu bu listede yer alıyor: Raphinha 81 golle 33. sırada, Lamine 52 golle 61. sırada, Fermin 36 golle 88. sırada ve Pedri 29 golle 100. sırada.

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