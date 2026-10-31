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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Rakamlarla: Barcelona'nın hücum tufanı 86 yılın ardından ilk kez yaşanıyor!

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Barcelona - Aston Villa
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Getafe - Sevilla
Getafe
Sevilla
İspanya
İngiltere

Katalan ekibi konukların kalesine gol yağdırdı

Barcelona, bugün oynanan maçta konuğu Deportivo Alaves'i (6-1) mağlup ederek tarihi bir gol rekoruna imza attı. İspanya Ligi'nin 11. haftasında Spotify Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Katalan ekibi kazandı.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, Barça, 1940-1941 sezonunda aynı rakama ulaşan Sevilla'dan bu yana La Liga'nın ilk 11 haftasında 46 gol atan ilk takım oldu.

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Deportivo Alaves karşısında aldığı ezici (6-1)'lik galibiyetle Barça, puanını 30'a yükselterek La Liga puan tablosunun zirvesine yerleşti. İkinci sıradaki Atletico Madrid'in iki, üçüncü sıradaki Real Madrid'in ise altı puan önünde yer alıyor. Real Madrid, yarın aynı hafta kapsamında Racing Santander'e konuk olacak.

Katalan takımının gollerini Raphinha (iki gol), Lamine Yamal (iki gol), Fermin Lopez ve Anthony Gordon kaydetti.

Bu farklı galibiyet, Paris Saint-Germain'e (4-2) ve Real Madrid'e (2-1) karşı aldığı mağlubiyetlerin ardından dengesini yeniden bulmak için sahaya çıkan Barcelona için önemli bir anda geldi. Katalan ekibi, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlamaya hazırlanıyor.

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