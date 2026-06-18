Rakamlarla analiz... Soğuma dönemleri Dünya Kupası gol sayısının artmasına nasıl katkıda bulundu?

Su molaları, turnuvanın bugüne kadarki tüm maçlarında sabit bir unsur haline geldikten sonra, maçların akışı ve temposu üzerindeki etkisine dair artan soruların ortasında, 2026 Dünya Kupası’nın en tartışmalı konularından biri haline geldi.

Oyuncular, her devrede 3 dakikalık bir mola alarak su içiyor, zorlu hava koşullarıyla başa çıkıyor ve teknik ekipten taktik talimatlar alıyor.

Bu önlemin uygulanması, özellikle son turnuvalarda Kuzey Amerika’da yaşanan aşırı sıcak dalgalarının ardından oyuncuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi; ancak bazı gözlemciler, özellikle klimalı stadyumlarda oynanan maçlarda bu uygulamanın gerekliliğini sorguladı.

Eleştirenler, bu molaların yayıncı kanallara reklam gösterimi için ek bir fırsat verebileceğini düşünürken, diğerleri ise bunun maçların akışını doğrudan etkilediğini savunuyor; zira hücumda üstünlük kuran bir takımın atağı kesintiye uğrayabilir ve oyun yeniden başladığında ivmesini kaybedebilir.

Rakamlar olumlu bir etkiyi ortaya koyuyor

Eleştirilere rağmen, “Opta” verilerine göre, su molaları özellikle ilk yarı molasından sonra hücum istatistiklerinde belirgin bir artışa katkıda bulundu.

Şampiyonadaki maçlarda şu ana kadar ilk yarılarda 33 gol atıldı; bunların 14’ü su molasından önce, 19’u ise moladan sonra kaydedildi.

Ayrıca, şut sayısı da moladan önce 115 iken, su molası ile ilk yarı sonu arasında 170'e yükseldi.

Getty Images

Durum bununla da kalmadı; moladan sonra beklenen gol ortalaması (xG) 11,6'dan 17,0'a yükseldi, bu da hücumdaki tehlikenin belirgin bir şekilde arttığını yansıtıyor.

Rakamlar ayrıca ceza sahasına giriş sayısının 251’den 300’e, ceza sahası içindeki top dokunuşlarının sayısının 214’ten 282’ye yükseldiğini ve oyunun yeniden başlamasının ardından ortaların sayısının 145’ten 181’e çıktığını gösterdi.

Ayrıca okuyun:

Maçta 3'ten fazla gol... 2026 Dünya Kupası 68 yıllık rekoru kırdı

Duraklamadan sonra hücum üstünlüğü

İstatistiklere göre, turnuvaya katılan 48 takımdan 26'sı su molasından sonra kaleye, moladan öncekinden daha fazla şut çekti; sadece 11 ülke moladan önce şut sayısında üstünlük sağlarken, diğer 11 ülke ise her iki devrede de aynı rakamları korudu.

Bu veriler, su molasının hücum etkinliğindeki artışın doğrudan nedeni olduğuna dair kesin bir kanıt sunmasa da, moladan sonra maçların seyrinde belirgin bir değişiklik olduğunu ortaya koyuyor; bu durum, turnuvanın geri kalanında da takip edilmeye devam edecek.

Bu sistemin Dünya Kupası’nın sonuna kadar uygulanmaya devam etmesiyle birlikte, milli takımların, oyuncular üzerinde fiziksel etkisinin yanı sıra taktiksel açıdan da etkili olabilecek yeni bir gerçekliğe uyum sağlamaları gerekecek gibi görünüyor.