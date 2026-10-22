Basın raporları, Şabab'ın geleneksel komşusu ve ezeli rakibi Hilal'in cazip tekliflerine karşı yıldızı Hemmam el-Hemmami'nin hizmetlerini elinde tutmak amacıyla yaptığı teklifin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Basın raporları daha önce, Hilal'in Hemmam el-Hemmami'yi önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak istediğini, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" turnuvasında sergilediği üstün performansların ardından açığa çıkarmıştı.

Roshn Ligi'nin yayın hakkına sahip "Thmanyah" kanalları, Şabab'ın Suudi oyuncunun menajerlerine, sözleşmeyi yenilemesi karşılığında sezonda 10 milyon riyali aşan dev bir maaş teklif ettiğini aktardı.

Kanallar, bu teklifin Körfez turnuvası düzenlenmeden önce yapıldığını, el-Hemmami tarafından o dönemde kabul edilmediğini ve bu konuda şu ana kadar bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

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Suudi kanallarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun Şabab ile olan sözleşmesi önümüzdeki ağustos ayında sona eriyor; bu da onu, herhangi bir kulüple bedelsiz imza atmasına olanak tanıyan serbest dönemin başlamasına yalnızca iki ay uzaklıkta bırakıyor.

El-Hemmami, Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27"de üstün performanslar sergilemeyi başardı; Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynanan final maçında bir gol kaydetti ve hatta turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

O günden bu yana, teknik kanat oyuncusunun ismi önümüzdeki dönemde Hilal'e transfer olmakla anıldı; bununla birlikte Şabab'ın sözleşmesini yenilemek ve onu takım kadrosunda tutmak için son girişimlerde bulunduğuna dair haberler de gündeme geldi.

Hatırlatmak gerekirse, el-Hemmami bu sezonun başından beri Şabab ile 8 maçta forma giydi; bu süreçte bir gol kaydetti, ancak herhangi bir asist yapamadı. Buna karşın Körfez turnuvasının sonundan bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak.