Werder Bremen’in büyük bölümünü kümede kalma mücadelesi içinde geçirdiği zorlu geçen sezonda Marco Grüll, özellikle sık sık en çok zorlanan oyunculardan biriydi. Avusturyalı oyuncu, Bundesliga’daki 33 maçta sadece dört doğrudan gol katkısı üretebildi. Ekim 2025’in sonundan sezonun Mayıs 2026 ortasında sona ermesine kadar olan dönemde ise Grüll’ün tek skor katkısı, mart başında Union Berlin deplasmanında alınan 4-1’lik galibiyette attığı goldü. Hücum oyuncusu için oldukça cılız bir verim.

Hal böyleyken, yaz aylarında zaman zaman satış adayı olarak görülen Grüll’ün 2026/27 sezonuna ne kadar fırtına gibi başladığı daha da şaşırtıcı. Geçen sezonki rakamlarını daha dört hafta sonunda geride bıraktı bile; ligde şimdiden altı skor katkısına ulaştı (iki gol, dört asist).

Harry Kane, Serhou Guirassy, Luis Diaz, Deniz Undav... Werder’in çıkış yapan yıldızı, şu ana kadar onların hepsini az ya da çok net biçimde gölgede bıraktı. Kabul etmek gerekir ki sezonun henüz çok erken bir döneminde Grüll’le boy ölçüşebilen tek isim ise Michael Olise’den başkası değil. Bayern Münih’in süperstarı da altı doğrudan gol katkısına sahip (dört gol, iki asist) ve Bundesligа asist-gol katkısı listesinde Bremer oyuncuyla zirveyi paylaşıyor.

Werder teknik direktörü Thioune son olarak Grüll hakkında ne dedi?

"Werder Bremen’de Marco Grüll’ü daha iyi bir durumda hiç görmüş müyüz, bilmiyorum" diyen teknik direktör Daniel Thioune, milli maç arasından önceki son karşılaşmanın ardından konuştu. Grüll, burada bir gol ve iki asistle Werder’in FC Augsburg karşısında sahasında aldığı kritik 3-2’lik galibiyete dönüşen muhteşem geri dönüşünde belirleyici katkı sağlamıştı. Güzel bir dribblingin ardından büyük bir özgüvenle skoru 1-2’ye getiren golü atan Grüll, biraz da şans eseri gelişen Niclas Füllkrug’un beraberlik golünün asistinin ardından son olarak da galibiyet golünü atan Mitchell Weiser’e akıllıca bir geri pas vermişti.

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Gelecek maçlar BVB Bundesliga 14:30 SVW

Bu, Grüll’ün henüz çok yeni sezondaki iç sahadaki ikinci gala performansıydı. Eylül başında Şampiyonlar Ligi katılımcısı RB Leipzig’e karşı 3-1 kazanılan maçta da parlamış, bir gol ve bir asistlik katkı vermişti. Werder’deki hızla yükselen konumunun yanı sıra Grüll, üst düzey formunun bir başka ödülünü daha aldı; on ay sonra ilk kez ve kaçırdığı Dünya Kupası’nın ardından yeniden Avusturya Milli Takımı’na çağrıldı.

Kendisi, bir milli oyuncu için alışılmışın dışında sayılabilecek bir yükseliş yolu izledi. Çünkü Grüll, Avusturya’nın büyük kulüplerinden birinin altyapısında hiç oynamadı. 2024’te Werder’e transferinin ardından Bild’e verdiği röportajda, "13, 14 yaşlarımda bir akademiye gitme şansım vardı. Ama ben evde kalmayı tercih ettim, çünkü köyde arkadaşlarımla ve ailemle kendimi çok daha rahat hissediyordum" dedi. Yüksek seviyede gençlik futbolu oynamak yerine erken yaşta yetişkin futboluna geçti, 17 yaşında Avusturya üçüncü lig ekibi TSV St. Johann’a transfer oldu ve orada kısa sürede düzenli oynayan bir isim haline geldi.

Marco Grüll yukarıya çıkarken klasik yolu izlemedi

O dönem henüz profesyonel değildi; bunun yerine futbolu ek iş olarak sürdürüyor ve normal bir şekilde çalışıyordu. Önce bir spor malzemeleri satıcısında satış görevlisi olarak çalıştı ancak "sürekli cumartesi günleri çalışamamak bir noktadan sonra iş arkadaşlarıma karşı benim için rahatsız edici hale geldi. Bu yüzden postaya geçtim." O dönemde günlük rutini şöyleydi: Sabah yediden 14.00’e kadar mektup dağıtmak, ardından antrenmana gitmek ve hafta sonları maçlar için izinli olmak. "Bir anda sadece futbol kaldığında, bunun kıymetini çok farklı anlıyorsunuz" diyerek, kariyer yolculuğu göz önüne alındığında profesyonel futbol hayatının kendisi için asla sıradanlaşamayacağını vurguladı.

Henüz 20 yaşına yeni basmışken ve hâlâ Avusturya üçüncü liginde oynarken Grüll, 2018/19 sezonu öncesinde profesyonel olma hayaline ulaşmak için kendisine son şansı verdi. "Ya şimdi ya hiç, yoksa başka bir şey yapardım ve belki hâlâ postada olurdum" dedi. Ama oldu; 2019 başında üçüncü ligdeki 17 maçta attığı 19 golle geçen müthiş ilk yarının ardından o dönem ikinci ligde yer alan SV Ried’in dikkatini çekti. Orada da hemen çıkış yaptı ve bir buçuk yıl sonra takımıyla birlikte birinci lige yükseldi. 2021’de Avusturya’nın önde gelen kulüplerinden Rapid Wien’e transfer oldu, Grüll 2024’ten bu yana ise Werder forması giyiyor.

Almanya’nın en üst ligindeki tatmin edici ilk sezonunun ve zayıf geçen son sezonunun ardından, yaz hazırlık döneminde Grüll’ün 2026/27’ye ne kadar spektaküler başlayacağı öngörülemiyordu. Özellikle de Werder’de son iki yılda klasik bir joker olarak görülen, kimi zaman santrfor, kimi zaman sağda, kimi zaman solda, kimi zaman da ikinci forvet olarak oynayan 28 yaşındaki futbolcu için hücum hattındaki rekabet; Eren Dinkci, Niclas Füllkrug ve Cedric Itten gibi dikkat çekici takviyelerle oldukça büyümüştü. Üstelik sezon başlangıcından önceki haftalarda da hiç ikna edici değildi, ancak bu durum Grüll’ün dengesini bozmadı.

Marco Grüll’ü Werder Bremen’de öne çıkaran ne?

Augsburg maçının ardından, burada maçın oyuncusu seçilen Grüll, "Benim öyle bir oyun tarzım var ki, gerçekten formda olmam gerekiyor" dedi. "Bu yüzden sezon içinde performans göstermeyi tercih ederim." Nitekim Grüll de son dönemde tam olarak bunu etkileyici bir şekilde yaptı; iki en büyük özelliği olan yüksek hızı ve güç ile tekniği iyi harmanlayan seçkin bitiriciliği sayesinde Werder’e çok büyük katkı sağladı.

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"İnsanlar onu hep kadro oyuncusu olarak görüyor" diyen Thioune, Grüll’ün zaman zaman küçümsendiğine yakın zamanda dikkat çekti. "Çok çalışmasına, taktiksel konulara bağlı kalmasına ve genel olarak her zaman güvenilir olmasına herkes seviniyor ama hiçbir futbolcu bunu kendisi hakkında duymak istemez" ifadelerini kullanan Bremen teknik direktörü, kendisi ve ekibinin Grüll’ü şimdi girdiği yöne biraz ittiklerini de açıkladı: "Belki ona, sahip olduğu özellikleri artık biraz daha göstermesi gerektiğini hatırlattık" dedi Thioune.

Geçen yıl Juventus’tan tam 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve şu anda Bologna’ya kiralanan Samuel Mbangula’nın yokluğu ise Bremen’de kimsenin umurunda değil. Mbangula, Grüll’ün başlıca rakiplerinden biri olacaktı. Grüll ayrıca, Thioune’nin onu artık istikrarlı şekilde en iyi pozisyonu olarak görülen sol kanatta oynatmasından da fayda sağlıyor. Werder’in lisanslı takım birimi yöneticisi Peter Niemeyer, daha yaz aylarında "Soldan içeri kat edip sağ ayağıyla vurmak onun silahı" vurgusunu yapmıştı. Grüll de ardından roket gibi bir başlangıç yaptı; bu çıkış ideal senaryoda kariyerinin belki de en iyi sezonunun temeli olabilir.