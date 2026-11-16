Ivan Perisic, Hırvatistan'ın Çekya'yı zorlu bir maçta 2-1 yendiği karşılaşmada gol attıktan sonra takımının UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin olumlu yönlerine dikkat çekti. Deneyimli kanat oyuncusu, kaptan Luka Modric'in Osijek'te Lionel Messi'nin millî takımda en çok maça çıkma rekorunu egale ettiği maçın ardından takım içindeki birlikteliği de övdü.

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Osijek'te galibiyet

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını Opus Arena'da Çek Cumhuriyeti karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetle tamamladı. Ivan Perisic henüz ikinci dakika dolmadan perdeyi açtı. Adam Hlozek'in güzel bir vuruşla attığı beraberlik golünün ardından Lovro Majer, maçın son bölümünde galibiyet golünü kaydetti.

Bu sonuçla Hırvatistan, A1 Grubu'nu İngiltere ve İspanya'nın arkasında üçüncü bitirdi. Doğrudan küme düşmekten kurtulan Hırvatistan, B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan bir takımla oynayacağı yükselme-düşme play-off'larında yer almaya hak kazandı.

Perisic, grup aşamasındaki dalgalanmaları değerlendirdi

Zorlu grup aşamasını değerlendiren Perisic, Hırvatistan'ın Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı farklı sonuçlar aldığını ve taktiksel açıdan önemli dalgalanmalar yaşadığını kabul etti. Nova TV'ye konuşan deneyimli kanat oyuncusu, takımın bu zorlu maçlardan ilerisi için önemli dersler çıkarması gerektiğini vurguladı.

Perisic, "İyi bir dönem geçirmemiş olsak da sonunda iyi bitirdik. İngiltere ve İspanya'ya karşı oynadığımız bu dört maçtan, özellikle de ilk ikisinden ders çıkarmalıyız. Split ve Londra'da iyi tepki verdik, o iki maçtan daha fazlasını almaya çok yaklaştık" dedi.

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Kişisel rekorlardan önce takımın başarısı

Perisic'in maçın başında attığı gol, Hırvatistan formasıyla 41. golü oldu. Millî takımdaki asist sayısı da 41. Bir başka önemli kişisel başarıya daha ulaşmasına rağmen deneyimli forvet, bireysel istatistiklerin sahadaki takım başarısının tamamen gerisinde kaldığını vurguladı.

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Perisic, "Bu sayıların peşinden koşmadığımı defalarca söyledim. Gol attığımda, asist yaptığımda mutlu oluyorum. Benim için önemli olan tek şey takımın kazanması. Sonra bu sayılarda nereye kadar gidebileceğimi göreceğiz" dedi. Maç sırasında kanat değiştirmesinin rakip savunmaların işini sürekli zorlaştırdığını belirterek taktiksel esnekliği de övdü.

Modric, tarihî rekora ortak oldu

Osijek'teki bu önemli gece, ülkesi adına 208. millî maçına çıkan kaptan Luka Modric için de ayrı bir anlam taşıyordu. Bu başarısıyla 41 yaşındaki orta saha oyuncusu, millî takımda en çok maça çıkan futbolcular listesinde Lionel Messi ile ikinciliği paylaştı. İkilinin önünde yalnızca Portekizli Cristiano Ronaldo bulunuyor.

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Hırvatistan artık mart ayındaki play-off'lara tazelenen özgüveniyle hazırlanabilir. Avrupa Şampiyonası elemelerinde birinci torbada yer almayı da garantileyen takım, bu süreçteki temel hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.