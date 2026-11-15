Declan Rice, Liverpool efsanesi Graeme Souness'ın Arsenal'da savunmaya çekilerek “hile yaptığını” kamuoyu önünde öne sürmesine yanıt verdi. İngiliz orta saha oyuncusu, Arsenal'a katıldığından beri attığı golleri ve yaptığı asistleri hatırlattı, oyunun değiştiğine kanıt olarak Harry Kane'i gösterdi ve kendisini en açık sözlü biçimde eleştiren isimlerden biriyle yine de el sıkışacağını söyledi.

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Souness, Rice'ın orta sahadaki rolünü sorguluyor

Liverpool'un eski kaptanı ve teknik direktörü Souness'ın, Rice'ın savunmacılarının yanında gereğinden fazla vakit geçirdiğini iddia etmesinin ardından Rice, Souness'a yanıt verdi. Liverpool Echo'nun haberine göre Souness, Arsenal'in yıldızından sık sık daha fazlasını talep ederek şunları söyledi: “Bence o bir stoper olabilir. Sürekli geride oynuyor. Bu, kolayına kaçmak. Yaşlı bir adamın orta sahada oynama biçimi.”

Üç yıl önce West Ham'dan 100 milyon sterlin karşılığında transfer olduğundan bu yana İngiltere'nin önde gelen orta saha oyuncularından biri hâline gelen Rice, Arsenal'in geçen sezon Premier League'i kazanmasına katkıda bulundu. Arsenal daha sonra Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti.

Rice, rakamlarının kendisi adına konuştuğunu söylüyor

Rice, sert bir karşılık vermek yerine Arsenal formasıyla 173 maçta attığı 22 golü ve yaptığı 36 asisti hatırlattı. “Bir stoper için rakamlarımın fena olmadığını düşünüyorum,” dedi. “Arsenal'e katıldığımdan bu yana rakamlarım kendi adına konuşuyor.”

“Sanırım çok sayıda asist yaptım, çok sayıda gol attım. Üst düzey bir stoper olarak bu rakamlara ulaşmaktan çok memnunum. Bakın, Graeme'nin kendi görüşü var. Dürüst olmak gerekirse, sanırım West Ham günlerimden beri benim hakkımda böyle düşünüyor. Ama bunlar olur. Eski bir profesyonel futbolcu olarak bir konuda görüşünüz olacaktır.”

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Rice, Liverpool efsanesine kırgın değil

1978 ile 1984 arasında Liverpool'un orta saha oyuncusu olarak 12 büyük kupa kazanan Souness, daha sonra açık sözlü bir yorumcu olarak tanındı. Ancak Rice, aralarında husumet olmadığını vurguladı: “Görüşlerini gördüm. Fikrini değiştiremem. Yapabileceğim tek şey sahaya çıkıp performans göstermek, iyi oynamak ve söylenenlere kulak asmamak. Pek bir şey söyleyemem çünkü o benim dönemimden çok önce oynadı; Graeme'yi futbolcu olarak pek izleme fırsatım olmadı.”

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“Onu elbette yorumcu olarak tanıyorum. Eminim yüz yüze gelsek aramızda bir saygısızlık olmaz. Elini sıkar, onunla sohbet ederim. Evet, önemli değil. Sonuçta bu bir görüş. Futbol bu.”

Kane örneği ve İngiltere'nin İspanya sınavı

Rice, sahadaki konumlanmasını savunurken Kane'i de örnek gösterdi. “Bakın, söylediğiniz gibi konumlanmadan ve yaşlı adam futbolundan söz ediyorsanız Harry Kane'e bakın. Geçen hafta Bayern Münih'e karşı oynadığımızda, topu almak için maç boyunca 20-30 kez stoperlerin yanına kadar geriledi. Futbol artık farklı.”

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İngiltere'nin pazar günü Madrid'de İspanya ile oynayacağı belirleyici Uluslar Ligi maçında Rice, eleştirilerine sahada yeniden yanıt vermeyi umacak.