Lamine Yamal ve Ousmane Dembele, resmi bir maçta birlikte yalnızca 7 dakika sahada kaldı. İkili, 2022-2023 sezonunda Barcelona'da Xavi Hernandez'in yönetiminde birlikte antrenman yapmıştı; o dönemde altyapıdan yetişen genç oyuncu henüz 15 yaşındayken A takımda kendine yer açmaya başlamıştı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, o tarihi günde, 29 Nisan 2023'te, Camp Nou'da Real Betis karşısında (4-0) ilk kez forma giydiği maçta Yamal, 83. dakikada Gavi'nin yerine oyuna girdi; Fransız oyuncu ise bundan on dakika önce, 73. dakikada Raphinha'nın yerine sahaya çıkmıştı.

90. dakikaya kadar birbirine zıt kanatlarda oynadılar ve Ousmane, o yetenekli gencin harika bir pasını bile değerlendiremedi.

Üç buçuk yıl sonra bu hafta Paris'teki Parc des Princes'te çetin bir mücadeleye tutuşacaklarını hayal bile edemezlerdi. Dembele, 2023 Ağustos'unda bu şehre taşınmış, bundan önce sezon hazırlık döneminin birkaç gününü daha Lamine ile birlikte geçirmiş ve hatta ABD turnesinde Arsenal'e karşı bir hazırlık maçı oynamıştı.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

19 yaşındaki Lamine ve 29 yaşındaki Dembele, yarın salı günü Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta kapsamında oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona maçına formlarının zirvesinde çıkıyor.

Dembele ile Yamal arasında 5 önceki karşılaşma

İkili daha önce beş kez karşı karşıya geldi: iki kez kulüpleriyle, üç kez de milli takımlarıyla. Ancak bu maç özel bir anlam taşıyor; yalnızca Barcelona'nın son iki sezonun şampiyonu karşısında Avrupa kupasına uzanma iddiasını kanıtlamak istemesi nedeniyle değil, aynı zamanda Ballon d'Or'u görmezden gelmenin imkânsız olması nedeniyle: Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen bu ödülün son sahibi (Dembele), ödülün en önemli adaylarından birini ağırlıyor.

Bir yıl önce Lamine, Dembele'nin ardından ikinci olmuştu; şimdi ise bir adım daha ileri gitmenin zamanının geldiğine inanıyor.

Sahada olacakların, çoktan kapanmış olan oylamaya hiçbir etkisi olmayacak; ancak her ikisinin de kişisel iddiasını belirlemeye yarayacak. Hem de her zaman saygı ve sportmenlik çerçevesinde, çünkü aralarındaki ilişki son derece iyi.

Lamine, on bir resmi maçta dokuz gol atıp on asist yaptıktan sonra bu meydan okumayla karşı karşıya.

Cumartesi günü Real Betis karşısında muhteşem bir gol kaydetti; bu, takımının 5-2 kazandığı maçtaki açılış golüydü. Ayrıca Gabriel Jesus'a bir asist yaptı.

Dembele de cumartesi günü Strasbourg deplasmanında (1-3) dikkat çekici bir performans sergiledi. 63. dakikada oyuna girerek bir gol attı, Zabarnyi'ye bir asist yaptı ve bir penaltı kaçırmasına rağmen takımının 1-0 geriden gelip maçı çevirmesinde kilit rol oynadı.

Dokuz maçta dört gol ve altı asisti bulunuyor; kendisine daha fazla rotasyonda yer verildi.

Yamal'ın net üstünlüğü

Önceki beş karşılaşmalarında Lamine, galibiyet sayısında (4-1), gollerde (3-2) ve asistlerde (1-0) önde.

İki oyuncu ilk kez 2023-2024 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Xavi yönetimindeki Barcelona, Dembele'nin golüne rağmen Paris'te 3-2 kazandı; ancak Camp Nou'da Araujo'nun 1-0 öndeyken kırmızı kart görmesinin ardından 4-1 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Lamine, Raphinha'nın açılış golünde asist yaptıktan sonra (34. dakikada) bir defans oyuncusuyla (Inigo Martinez) değiştirildi. Ardından Dembele parladı; bir gol daha attı ve Mbappe'nin gole çevirdiği bir penaltı kazandı.

2025-2026 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Paris Saint-Germain'in 2-1 kazandığı maçta, Dembele'nin sakatlığı nedeniyle iki yıldız arasında doğrudan bir karşılaşma yaşanmadı.

Net fark ise milli takım müsabakalarında ortaya çıkıyor. İspanya Milli Takımı, Fransa'yı EURO 2024 yarı finalinde, 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde ve 2026 Dünya Kupası'nda eledi; sırasıyla Lamine'in muhteşem bir golü, iki golü ve kazandığı bir penaltı sayesinde. Dembele bu üç maçta parlayamadı.