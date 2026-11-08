Barcelona'nın ikilisi Raphinha ve Lamine Yamal, bu sezon İspanya Ligi'nde kaydettikleri gol sayısı bakımından Atletico Madrid'in tamamını geride bırakıyor.

İki oyuncu birlikte 25 gol kaydederken, Madrid ekibi tüm oyuncularıyla 22 gole ulaştı.

Bugün pazar akşamı oynanacak olan merakla beklenen Barcelona-Atletico Madrid karşılaşması öncesinde Raphinha, 15 golle La Liga'da Katalan ekibinin gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor; onu 10 golle Lamine Yamal takip ediyor. Böylece ikili, Barcelona'nın ligdeki gollerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Katalan ekibinin oyuncuları, 11 maçta toplam 46 gol kaydetti.

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Atletico Madrid, 22 golle turnuvanın en çok gol kaydeden takımları arasında üçüncü sırada yer alıyor; 31 golle Real Madrid ve 46 golle lider Barcelona'nın gerisinde kalıyor.

İkilinin gücü, Barcelona'nın kendi sahasında oynadığı maçlarla sınırlı değil; zira Raphinha ve Lamine Yamal, ligde deplasmanda birlikte 11 gol kaydetti. Bu, Atletico Madrid'in şimdiye kadar Metropolitano sahasında kaydettiği gol sayısıyla aynı.

Rakamlar ayrıca ikilinin Barcelona hücumundaki büyük etkisini ortaya koyuyor; iki oyuncu tüm turnuvalarda birlikte 32 gole ulaştı. Raphinha 19, Lamine Yamal ise 13 gol kaydetti. Bu, Blaugrana'nın bu sezon ilk 15 resmi maçta attığı toplam 60 golün içindeki pay.

Raphinha, bu sezon 15 golle La Liga gol kralı listesinin zirvesinde yer alıyor; onu 13 golle Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, ardından 10 golle Yamal ve onun gerisinde 9 golle formda Faslı forvet Yasser Zabiri takip ediyor.