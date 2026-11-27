Manchester United'ın yaşadığı sıkıntılar artık bir abartı ya da taraftar öfkesinden ibaret değil, rakamların doğruladığı acı bir gerçeğe dönüştü. Bir zamanlar tüm Avrupa'ya korku salan takım, bugün kıtanın en kötü savunmasına sahip ve küme düşmemek için gerçek bir mücadele veriyor.

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Şok edici gerçek şu: Manchester United güçlü bir takım değil, derin bir kriz içindeki bir takım. Deplasmanda Liverpool karşısında alınan ağır yenilgi taraftarlar için sürpriz olmadı. Aksine pek çoğu daha da kötü bir sonuçtan endişe ediyordu.

19. sıraya gerileyen ve ligdeki son galibiyetinin üzerinden 90 gün geçen United, yenilgi serisini durdurmak ve kurtarılabilecek ne varsa kurtarmak için son bir girişim olarak cumartesi günü Old Trafford'da Brentford'u ağırlamaya hazırlanıyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin spor servisinin ortaya koyduğu rakamlar bu takımı tamamen mahkûm ediyor ve küme düşme mücadelesini görmezden gelmenin neden artık söz konusu bile olamayacağını açıkça gösteriyor.

Avrupa'nın en kötü savunması

Manchester United'ın Avrupa'nın en kötü savunmaları listesinin zirvesinde yer alması şaşırtıcı değil. Takım, resmi olarak beş büyük lig arasındaki en kötü savunmaya sahip.

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Luis Suarez'in Sporting Lizbon adına attığı geç gol, United'ın tüm kulvarlarda kalesinde gördüğü gol sayısını 36'ya çıkardı. Böylece United, Lens (35), Crystal Palace (34), Getafe (34) ve Union Berlin'i (33) geride bıraktı.

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Söz konusu Lens, Şampiyonlar Ligi'nde tek maçta dokuz gol yiyen takım. Union Berlin ise bu sezon Bayern Münih karşısındaki 7-0'lık ağır yenilgi dahil üç kez beş ya da daha fazla gol yedi.

Gazete, United'ın bireysel ve kolektif olarak herhangi bir organizasyondan, temel işleri yapma isteğinden ve rakip forvetlerin atağa kalkmadan önce iki kez düşünmesini sağlayacak herhangi bir sağlamlıktan yoksun olduğuna dikkat çekti.

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Özellikle Premier Lig'de United, rakibe verdiği net pozisyon sayısında 19., kalesine yönelik gol beklentisinde de yine 19. sırada yer alıyor. Ayrıca ligin en kötü altıncı gol beklentisi farkına sahip.

İngiltere'nin dört büyük ligine bakıldığında Manchester United, Ipswich Town ile birlikte bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri.

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Bireysel düzeyde ise tablo daha da karanlık. Matthijs de Ligt, ligde 357 gün sonra ilk kez ilk 11'de başladığı Liverpool maçında tamamen bocaladı. Leny Yoro pahalıya mal olan hatalar yapmaya devam ediyor, Diogo Dalot alışılmış seviyesinden uzak, Noussair Mazraoui'nin performansı ciddi şekilde düştü, Patrick Dorgu savunmada rahat görünmüyor, Harry Maguire toparlanma hızından yoksun, Lisandro Martinez ise daha önce gördüğümüz en iyi halinin soluk bir gölgesinden ibaret.

Duran top felaketi ve fiziksel zayıflık

Manchester United için duran toplar tam anlamıyla bir felaket. Premier Lig'de takım, duran toplardan yediği yedi golle bu alanda 20. sırada, duran toplardan attığı tek golle ise 19. sırada bulunuyor.

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Öne çıkan endişelerden biri de United savunmasının kolayca aşılabilmesi. Maç başına 111,5 kilometrelik ortalamayla takım, kat edilen mesafede ligde 19. sırada yer alıyor ve orta sahada ve kanatlarda hız ile fiziksel güç bakımından ciddi şekilde yetersiz kalıyor.

Lizbon'daki zorlu beraberlikte olumlu işaretler görülse de savunma, kondisyon ve duran top sorunları hızla çözülmezse United'ın problemleri Pochettino ve ekibini yenilgiye uğratma tehdidi taşıyor.