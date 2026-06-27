Rakamlar her şeyi anlatıyor... Mbappé, Dünya Kupası'nda Messi'nin en büyük rakibi

Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda olağanüstü performanslarını sürdürüyor ve grup aşamasında Fransa milli takımıyla yaptığı belirleyici katkılar sayesinde şu ana kadar turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak adını duyurdu.

Bu bağlamda, “Hoskord” ağı bugün Cumartesi günü, Mbappé’nin şu ana kadar turnuvadaki birçok hücum istatistiğinde birinci sırada yer aldığını veya liderliği paylaştığını bildirdi.

Gol katkısı sayısında (6) hiçbir oyuncu Mbappé’yi geçemiyor; Mbappé 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Ayrıca toplam 16 şutla en çok kaleye şut çeken oyuncular listesinin başında yer alırken, direk ve üst direğe isabet eden şut sayısında da 9 şutla birinci sırada bulunuyor.

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Ağ, Fransız milli takım kaptanının aynı zamanda rakip ceza sahası içinde topa en çok dokunan oyuncular listesinde (27) birinci sırada yer aldığını ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü iki kez kazandığını da ekledi; bu, şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki tüm oyuncular arasında en yüksek sayıdır.

Ancak Mbappé’nin istatistikleri ciddi bir tehdit altında görünüyor; Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası’nda 3 maça çıkarken, turnuvanın gol kralı (5 golle) Arjantinli yıldız Lionel Messi ise şu ana kadar sadece 2 maçta forma giydi.



