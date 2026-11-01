Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Udinese karşısında alınan 5-2'lik farklı galibiyetle on lig maçındaki gol sayısını 28'e çıkaran takımının yüksek özgüvenini övdü. Roma, Serie A'nın zirvesindeki takımlara baskı yaparken Gasperini, kadrodaki ortak sorumluluk anlayışını vurguladı.

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Roma, nefes kesen ilk yarı performansıyla Udinese’yi farklı geçti

Roma, Udinese deplasmanında aldığı 5-2’lik müthiş galibiyetle Serie A’nın zirvesindeki iki takıma baskıyı artırdı. Gian Piero Gasperini’nin ekibi, neredeyse kusursuz bir ilk yarıda dört gol atarak ev sahibine üstünlük kurdu.

Gol perdesini 10. dakikada kafa vuruşuyla Bryan Cristante açtı. Ardından Moro, Donyell Malen ve Evan N'Dicka’nın golleri Roma’yı dört farklı üstünlüğe taşıdı.

Roma’nın domine ettiği ilk yarıda Matias Soule ve Malen’in şutları da direkten döndü.

Gasperini, takımın gol atma konusundaki özgüvenine dikkat çekti

Maçın ardından DAZN’a konuşan Gasperini, Roma’nın ilk 10 lig maçında 28 gole ulaşarak yaptığı rekor başlangıcı değerlendirdi. Gasperini, “Bazen rakamlar gerçekten her şeyi anlatır” dedi.

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“Çok gol atmamızın yanı sıra birçok farklı oyuncumuz da gol buluyor. Bu, takımdaki özgüvenin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.”

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“Birçok oyuncu, ister asistle ister golle olsun, belirleyici katkı yapabileceğine inanıyor. Daha fazla oyuncuyla daha çok gol atıyoruz ve bu harika bir işaret” diye ekledi.

Udinese’nin ikinci yarıdaki geri dönüş çabası sırasında Roma’nın konsantrasyonu biraz düştü

Udinese, eski Roma oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Palma’nın golleriyle farkı azalttı. Daniele Ghilardi ise uzatma dakikalarında attığı ilk Serie A golüyle galibiyeti perçinledi.

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Gasperini, Malen ve Moro’yu korumak için yaptığı tedbir amaçlı oyuncu değişikliklerinin ardından tempolarının geçici olarak düştüğünü kabul etti.

Üç haftada yedi maç oynamanın getirdiği yorgunluğa işaret eden Gasperini, “İlk yarıda dikkatli olmamız gerektiğini söylemiş olsak da 4-0 öndeyken... böyle şeyler olabilir” dedi.

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Roma, yoğun hafta öncesinde şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor

Bu galibiyetle Gasperini’nin etkili hücum hattı, tüm kulvarlarda yalnızca bir haftada 12 gole ulaştı.

Roma, Serie A’nın zirvesine yakın konumda yakaladığı güçlü ivmeyi koruyor.

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Gasperini’nin ekibi, yaklaşan maçlar öncesinde oyuncuların fiziksel durumunu değerlendirecek.