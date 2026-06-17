Rakamlar durmak bilmiyor... Cezayir, Messi’nin iki özel olayı kutlaması için bir kapı görevi görüyor

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Cezayir ile oynanacak maçta iki önemli olayı kutlayacak.

Messi, turnuvanın 10. grubu kapsamında bugün Çarşamba günü sabaha karşı "Arrowhead" Stadyumu'nda "Çöl Savaşçıları" olarak bilinen Cezayir ile oynanacak maçta ülkesinin ilk 11'inde yer alacak.

İstatistiklere uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, Messi, 16 Haziran 2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı oynadığı ve Arjantin'in 6-0 galip geldiği ilk Dünya Kupası maçının 20. yılını kutluyor.

Messi bugün turnuvadaki 27. maçına çıkacak ve tarihte 6 farklı turnuvada forma giyen ilk oyuncu olacak.

Ayrıca 13 gol attı ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu Miroslav Klose’nin rekorunu kırmak için 4 gol daha atması gerekiyor.

“La Pulga”nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçının üzerinden iki on yıl geçmesinin yanı sıra, oyuncu tüm turnuvalarda Arjantin formasıyla 200. uluslararası maçına çıkmanın da sevincini yaşıyor.

Messi’nin Arjantin formasıyla oynadığı ilk uluslararası maç, 17 Ağustos 2005’e dayanıyor. O gün, Macaristan ile oynanan ve Arjantin’in 2-1 kazandığı dostluk maçında bir dakika süreyle sahaya çıkmıştı. O günden bu yana efsane oyuncu, 199 maçta 117 gol attı.