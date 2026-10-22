Katalan "Mundo Deportivo" gazetesinde yer alan bir rapor, Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'nun, önümüzdeki pazar oynanması planlanan Clasico öncesinde Barcelona'nın bir gün fazladan dinlenme hakkı elde ettiğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Rapor, Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından oynanan karşılaşmaların geçmişine dayandı ve bu kayıtlar, tarihsel olarak beyazlı ekibin rakibinden daha fazla dinlenme günü elde ettiğini gösteriyor.

Mourinho konuyu, Real Madrid ile Leipzig karşılaşmasının ardından gündeme getirmiş ve şöyle demişti: "Şu anda Clasico öncesinde dinlenmek için Barcelona'dan 24 saat daha az süremiz var."

Portekizli teknik direktörün şikâyeti, Real Madrid'in Avrupa maçını çarşamba günü kendi sahasında oynamış olmasıyla ortaya çıktı; Barcelona ise Paris Saint-Germain karşısında salı günü Fransa'nın başkentinde mücadele etti ve bu durum Katalan ekibini gece uçuşuyla dönmek zorunda bıraktı.

Ancak Katalan gazete, Mourinho'nun açıklamalarının tarihsel tabloyu tam olarak yansıtmadığını değerlendirerek, Clasico'nun pazar günü saat 21.00'de oynanacağını ve bunun her iki takıma da Avrupa yükümlülüklerinin ardından mümkün olan en uzun dinlenme süresini tanıyan bir saat olduğunu belirtti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Rakamlar Barcelona'ya tarihsel bir gerekçe sunuyor

Rapora göre, 2018-2019 sezonundan bu yana, pazar günkü Clasico, her iki takımın hafta ortasında Şampiyonlar Ligi maçları oynamasının ardından ekim ayı içinde düzenlenen sekizinci karşılaşma olacak.

Gazetenin aktardığı istatistiğe göre, bu karşılaşmalar boyunca Real Madrid, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla La Liga maçları arasında 26 gün dinlenme hakkı elde ederken, Barcelona 23 gün elde etti.

Rapor, o dönem Katalonya'nın yaşadığı siyasi koşullar ve bağımsızlık hareketi zemininde şiddet olaylarının yaşanması endişeleri nedeniyle ertelenen 2019-2020 sezonu Clasico'sunu hesaplamaların dışında tuttu.

Söz konusu maçın cumartesi günü saat 13.00'te Camp Nou'da oynanması planlanmıştı; Barcelona çarşamba günü Prag'da Slavia Prag ile karşılaşmış, Real Madrid ise aynı saatte salı günü İstanbul'da Galatasaray'a konuk olmuştu.

Barcelona cumartesi saatlerinden daha fazla zarar gördü

Katalan gazetenin gerekçesi toplam dinlenme günleriyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda her iki takımın çarşamba günü oynanan bir Avrupa maçının ardından Clasico'yu cumartesi günü oynamak zorunda kaldığı sayıyı da kapsadı.

Rapora göre, Barcelona bu koşullar altında Real Madrid ile iki kez karşı karşıya gelirken, beyazlı ekip için bu bir kez yaşandı; bu da Katalan kulübün bu yoğun fikstüre rakibinden daha fazla maruz kaldığı anlamına geliyor.

Rapor, Clasico'nun pazar günü saat 21.00'de oynanmasının, Sevilla ile Osasuna maçının pazartesi günü oynanmasıyla ve Londra'daki Altın Top töreninin saat 21.00'de düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak, Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından mümkün olan en geç zamanı temsil ettiğine dikkat çekti.