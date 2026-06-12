Rajoub Meksika'da mahsur kaldı... Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'nı ABD'ye giriş krizi takip ediyor

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub, Meksiko'da 2026 Dünya Kupası'na davet edilen diğer federasyon başkanlarıyla birlikte ABD'ye giriş izni bekliyor.

Bu durum, Rajoub'un dün Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçını izledikten sonra, vizesinin reddedilen veya henüz verilmeyen uzun bir listeye dahil olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Rajoub, Mexico City'den ABD'li "Associated Press" ajansına verdiği röportajda, "Dünyadaki tüm futbolcuların katılım hakkını kullanmalarını engellemenin adil olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Filistin milli takımı turnuvaya katılmaya hak kazanamadı, ancak FIFA, her dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nı, kendi ifadesiyle "küresel birliğin kutlaması" olarak görerek, tüm kıtalardan ulusal federasyon başkanlarını davet etme geleneğini sürdürüyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino geçen yıl, "Herkes gelecek yıl Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'na davet edilecek. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz" demişti.

Ancak sahadaki gerçeklik farklıydı; ABD, aralarında Somalili bir hakem ve Irak milli takımına eşlik eden fotoğrafçı Talal Salah'ın da bulunduğu birçok ülkeden gelen heyetlerin girişini reddetti. Salah, girişine kesin olarak izin verilmeden önce on saatten fazla gözaltında tutuldu.

Artan eleştiriler karşısında Infantino, FIFA'nın çözüm bulmaya çalıştığını ancak ülkeler üzerinde yetkisi olmadığını söyledi: "Hükümetleri ve polis güçlerini kontrol edebilen dünya kralları olmadığımızı kabul etmeliyiz," diyen Infantino, "Her zaman çözüm bulmaya çalışıyoruz – her zaman... Biz bir spor kuruluşuyuz, elimizdeki imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz," diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rajoub'un durumuna doğrudan yorum yapmadı, ancak geçen yıl Filistin pasaportu sahiplerine, Filistin Yönetimi'nde çalışanları da kapsayan yeni kısıtlamalar getirdi ve geçen Eylül ayında Başkan Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için vizesini iptal etmişti.