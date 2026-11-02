Sezonun hassas bir döneminde, Faslı Raja kulübü, yeşilli takımın taraftarlarının beklentilerini karşılamayan bir dizi sonucun ardından İspanyol teknik direktörü Paco Jémez ile yollarını ayırma yönünde sürpriz bir karar aldı. Bu adım, CAF Konfederasyon Kupası'nda Mısırlı Al Ahly ile oynanacak iki maç öncesinde kulüp içinde yeni bir döneme kapı araladı.

Raja Rıyadi, bugün pazartesi günü, son dönemde sonuçların gerilemesi ve takımın beklenen seviyede görünmemesi nedeniyle Paco Jémez ile sözleşmesini resmi olarak feshettiğini açıkladı.

Faslı kulübün yönetiminin bu kararı, iki takımı dün pazar akşamı Fas Ligi'nin altıncı haftası kapsamında karşı karşıya getiren maçta Nahdat Berkane'ye 2-0 yenilmesinin ardından geldi.

Nahdat Berkane, üst üste dört beraberliklik seriyi kırarak, saha ve seyirci avantajından da yararlanıp Raja karşısında üç değerli puan toplayarak bu sezon lig içindeki ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

Gelecek maçlar AHL CAF Confederations Cup 11:00 RCA

Bu sonuçla Nahdat Berkane, 5 maç oynamış olarak ve bir ertelenmiş maçı da bulunurken, puanını 7'ye yükselterek on ikinci sıraya çıktı. Raja Rıyadi ise yine 5 maçtan topladığı 6 puanda kalarak on üçüncü sırada yer aldı.

Sözleşme feshinin nedenleri

Yeşilli kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden resmi bir açıklama yayımlayarak İspanyol teknik direktörle sözleşmenin feshedilme nedenlerini ortaya koydu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Raja, takımın sportif durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, elde edilen sonuçların, performansın kalitesinin ve takımın genel gelişim düzeyinin kulübün belirlediği hedefler ve sportif beklentiler seviyesine ulaşamaması nedeniyle teknik direktör Paco Jémez ile sözleşmesini feshettiğini açıklar."

Açıklamada ayrıca, sportif komitenin, sportif yönetim ile koordineli olarak ve geçen dönemi inceleyip değerlendirdikten sonra, takıma yeni bir kan vermek ve sportif hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam etmek amacıyla teknik liderlik düzeyinde bir değişiklik yapmanın zorunlu hale geldiğini gördüğü belirtildi.

Raja açıklamasını, kulübün hedefleri, tarihi ve konumuyla uyumlu ve sadık taraftarlarının beklentilerine cevap verecek şekilde, sportif projesini her türlü hırs ve sorumlulukla sürdüreceğini vurgulayarak sonlandırdı.

Al Ahly, Raja'nın akıbetini bekliyor

Raja'daki teknik değişikliğin yansımaları yerel müsabakalarla sınırlı kalmıyor; bunun ötesinde, Faslı takımın Mısırlı Al Ahly ile aynı grupta yer aldığı CAF Konfederasyon Kupası'na da uzanıyor. Grupta ayrıca Togolu Kara ve Angolalı Primeiro de Agosto da bulunuyor.

İki takımın taraftarları, grup aşamasının üçüncü ve dördüncü haftalarında Al Ahly ile Raja arasında oynanacak maçları beklerken, Faslı takımın yeni teknik direktörünün kimliğine ve bu değişikliğin, Mısır şampiyonuyla oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde takımın seviyesine ne ölçüde yansıyacağına dair sorular gündemde.

Al Ahly'nin, üçüncü hafta müsabakaları kapsamında rakibi Raja'yı önümüzdeki 18-20 Aralık tarihleri arasında Kahire Uluslararası Stadı'nda ağırlaması bekleniyor. İki takım arasındaki karşılaşma ise dördüncü hafta hesabına, önümüzdeki 8-10 Ocak tarihleri arasında Fas'ta tekrar yaşanacak.

Böylece Raja, Jémez'in ayrılmasının ardından yeni bir döneme girerken, Al Ahly taraftarları teknik değişikliğin, bir sonraki tura yükselme yarışında beklenen iki maç öncesinde Faslı takıma yeni bir ivme kazandırıp kazandırmayacağını bekliyor.