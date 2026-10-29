Medya mensubu Ahmed Şubeyr, Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'ndaki son on altı turu kura çekiminin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mısır'ı Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Zamalek ve Pyramids temsil ederken, Konfederasyon Kupası'nda Zed kulübünün elenmesinin ardından Ahly tek başına yer alıyor.

Zamalek, Tanzanyalı Young Africans, Cezayirli Mouloudia Cezayir ve Tunuslu Africain ile birlikte ikinci grupta yer aldı. Pyramids ise Sudanlı Hilal, Gineli Horoya Konakri ve Faslı Maghreb Fez ile birlikte dördüncü grupta bulunuyor.

Kura, Ahly'yi Faslı Raja Casablanca, Togolu Asko Kara ve Angolalı Primeiro de Agosto ile birlikte birinci gruba düşürdü.

Şubeyr, bugün perşembe günü yaptığı radyo açıklamalarında şunları söyledi: "İster inanın ister inanmayın, geçtiğimiz sezon ligini kazanan 4 şampiyon kulübün bulunduğu tek grup Zamalek'in grubu. Zamalek Mısır'da lig şampiyonu, Young Africans Tanzanya'da lig şampiyonu, Mouloudia Cezayir'de lig şampiyonu ve Africain Tunus'ta lig şampiyonu. Yani bu alev alev bir grup, Zamalek'in grubu son derece zor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci grupla ilgili öngörüm, Zamalek'in turu geçeceği ve yanında ya Mouloudia Cezayir ya da Tunuslu Africain'in olacağı yönünde. Pyramids dördüncü grupta liderliği garantiledi, ikincilik için rekabet ise Maghreb Fez ile Sudanlı Hilal arasında."

Şubeyr şöyle devam etti: "Konfederasyon'da Ahly için şaka yok, bitti, alnına yazıldı; Ahly bir turnuvaya girdiği sürece şampiyonluk için oynar. İçinde pek çok ağır kulübün bulunduğu bir turnuva. İnsanlar Kenyalı ördekten, Kenyalı kazdan, Kenyalı civcivlerden bahsediyordu; ne civciv var ne kaz, hiçbir ülkeden küçük bir takım yok."

Şöyle tamamladı: "Ahly ve Raja, gruptan tur atlamaya en yakın olanlar, ancak Angolalı Primeiro de Agosto'nun sürprizlerine karşı tedbiri elden bırakmayın."