Ürdün ekibi el-Vahdat, mevcut yaz transfer döneminde Raja Casablanca'nın iki oyuncusu Nijeryalı Matthias Oyusi ve Muhammed Şerare için ciddi görüşmelere başladı.

Fas merkezli "Le 360" sitesine göre, Raja yönetimi oyuncuların ayrılığına kapı açmakta bir sakınca görmüyor. Özellikle takımın kadro yapısını yeniden düzenleme ve Tunuslu teknik direktör Nasreddine Nabi'nin planları içinde yer alan oyunculara daha fazla alan sağlama isteği göz önünde bulundurulduğunda bu durum söz konusu; ancak ikilinin ayrılığı uygun mali tekliflerin gelmesine bağlı kalıyor.

Yeşil kulübün yetkilileri, el-Vahdat'tan veya başka herhangi bir takımdan gelecek tekliflerin, Raja'nın geçen yaz transfer döneminde oyuncularla anlaşmak için ödediği mali değerle uyumlu olmasını, bu ayrılıklardan mali bir zarar kaydetmemek için şart koşuyor.

Raja, takım kadrosunu güçlendirme hamleleri kapsamında Matthias Oyusi ve Muhammed Şerare ile anlaşmıştı; ancak ikili ilk on birde beklenen şekilde kendini kabul ettirmeyi başaramadı. Bu durum kulüp yönetimini, mali şartlarına yanıt veren teklifler gelmesi halinde onların hizmetlerinden vazgeçme ihtimalini değerlendirmeye açık hale getirdi.

Bu hamleler, Raja'nın gelecek sezona hazırlık kapsamında insan kaynağını yeniden inşa etmeyi sürdürdüğü bir dönemde geliyor. Kulüp, Ittihad Touarga'dan gelen Younes Dahmani ile 2030 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını resmen açıklamıştı.

Önümüzdeki günlerde Oyusi ve Şerare dosyasında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor; özellikle Ürdün ekibi el-Vahdat'ın ilgisinin resmi teklif sunma aşamasına geçmesi halinde. Bu durumda Raja yönetimi, mali teklifleri değerlendirmek ve oyuncuların geleceğine ilişkin uygun kararı vermek durumunda kalacak.