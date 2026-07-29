Yeni bir Faslı futbolcu, daha önce Raja Kulübü'nün kendisiyle anlaşmayı reddetmesinin ardından, gelecek sezon Almanya Ligi'ne transfer olmaya yaklaştı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Alman kulübü Augsburg'un, Faslı İttihad Touarga'nın forveti Tevfik Bentayeb ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşmak istediğini belirtti.

Site, Alman kulübünün şu anda, özellikle geçen sezon sergilediği üstün performansların ardından Bentayeb'i resmi olarak kadrosuna katmak için Faslı kulüple müzakereler yürüttüğünü açıkladı.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak Troyes kulübünde forma giymiş ve 18 golle Fransa İkinci Lig gol kralı unvanını elde etmişti.

Fransa'ya transfer olmadan önce, Bentayeb'in adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Raja Kulübü ile anılmıştı, ancak Faslı kulüp kendisiyle anlaşma fikrini reddetmişti.

Kısa boyuna (180 cm) rağmen, Faslı forvet geçirdiği tüm duraklarda üstün performanslar sergiledi. Bunlardan biri de bir önceki sezon yine kiralık olarak forma giydiği Rodez kulübüydü. Bu kulüpte Fransa İkinci Lig'inde 29 maçta 10 gol kaydetti.

Almanya Ligi'nin birçok güçlü Faslı yeteneğe ev sahipliği yaptığını da hatırlatmak gerekir. Bunların sonuncusu, mevcut yaz transfer döneminde Bavyera devi Bayern Münih'in anlaştığı İsmail Sibari'ydi.